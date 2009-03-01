اتومبیل مسابقه خورشیدی تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه خودروهای خورشیدی در این موسسه موفق به ابداع این اتومبیل 243 هزار دلاری پاک و بدون کربن با نام الینور شده اند که بیش از 145 کیلومتر بر ساعت سرعت دارد. این اتومبیل به زودی در رقابتهای جهانی خورشیدی و به منظور حضور در مسابقه ای 7 روزه در مسیری به طول بیش از 3 هزار کیلومتر در استرالیا شرکت خواهد کرد.

طراحی بدنه اتومبیل الینور 6 ماه به طول انجامیده است و به دلیل اینکه راننده باید در قسمت بالایی اتومبیل بنشیند، الینور ظاهری بلندتر از دیگر اتومبیلها دارد اما این ظاهر از خصوصیات آیرودینامیکی آن چیزی کم نکرده است. توانایی های آیرودینامیکی در اتومبیلهای الکتریکی و خورشیدی امری حیاتی در توان باطری ها به شمار می رود.

سلولهای خورشیدی اتومبیل جدید ام آی تی توسط شرکتی به نام سان پاور تولید شده است و بدنه این اتومبیل توسط 580 سلول سیلیکونی خورشیدی پوشیده شده است. این حجم از سلولها توانایی تولید هزار و 200 وات انرژی را خواهند داشت که این انرژی برای راه اندازی و کار با دو رایانه معمولی کافی خواهد بود. انرژی ناشی از این سلولها در باطری لیتیومی با وزن 32 کیلوگرم جمع آوری خواهد شد. همچنین وزن کلی اتومبیل الینور کمتر از 226 کیلوگرم بوده که 18 کیلوگرم از این وزن را سلولهای خورشیدی اشغال کرده اند.

براساس گزارش ویرد، شاید شرکت اتومبیلهای خورشیدی که در مراحل اولیه تولید به سر می برند در رقابتی مانند رقابتهای جهانی اتومبیل رانی عملی به نظر نیاید اما چنین مسابقه ای می تواند بستر مناسبی برای آزمودن مقاومت باطریها، تکنولوژی موتورها و سیستم انرژی رسانی اتومبیل به شمار رود و به این واسطه به گسترش و بهبود این نوع از اتومبیلها کمک کند.