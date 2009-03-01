زندان پاوه تنها سه نفر زندانی دارد

سید مسعود حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف و اولویتهای دهگانه سازمان زندان ها و در اجرای سیاستهای کاهش جمعیت کیفری، آمار موجودی زندان شهرستان پاوه از تاریخ پنجم اسفند ماه به طور بی سابقه ای به تعداد سه نفر کاهش یافت.

وی خاطر نشان کرد: تحقق این امر مهم نتیجه تلاشهای مستمر و بی وقفه همکاران و تعامل مثبت و سازنده با مسئولان قضایی و اجرایی و حمایتی شهرستانهای پاوه، جوانرود، روانسر و ثلاث باباجانی بوده است.

شهرستان پاوه پایین ترین میزان ارتکاب جرائم مختلف در کشور را دارد.