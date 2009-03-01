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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۱۵

زندان پاوه تنها سه نفر زندانی دارد

زندان پاوه تنها سه نفر زندانی دارد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس زندان شهرستان پاوه گفت: آمار موجودی زندان شهرستان پاوه به صورت بی سابقه ای به سه نفر کاهش یافته است.

سید مسعود حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف و اولویتهای دهگانه سازمان زندان ها و در اجرای سیاستهای کاهش جمعیت کیفری، آمار موجودی زندان شهرستان پاوه از تاریخ پنجم اسفند ماه به طور بی سابقه ای به تعداد سه نفر کاهش یافت.

 

وی خاطر نشان کرد: تحقق این امر مهم نتیجه تلاشهای مستمر و بی وقفه همکاران و تعامل مثبت و سازنده با مسئولان قضایی و اجرایی و حمایتی شهرستانهای پاوه، جوانرود، روانسر و ثلاث باباجانی بوده است.

 

شهرستان پاوه پایین ترین میزان ارتکاب جرائم مختلف در کشور را دارد.

کد مطلب 841219

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