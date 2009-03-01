سیاستهای متناقض غرب عامل پیچیدگی موضوع هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کتاب که "آرزو جلالی فر ایکینجی" از کارشناسان این مرکز آن را به رشته تحریر در آورده، آمده است: بحران هسته ای ایران که از سال 2002 تا به امروز ادامه دارد چه از لحاظ توازن منطقه ای و چه از لحاظ سیاستهای خارجی دول بزرگ و محاسبات سیاسی آنها هنوز از مسائل مهم جهانی بشمار می رود.

در این کتاب که تحت عنوان "بحران هسته ای ایران" و به زبان ترکی استانبولی نوشته شده، آمده است: سیاست های ناهمگونی که در رابطه با این بحران تا به امروز ادامه یافته باعث شده است که این بحران روز به روز پیچیده تر شود.

خانم جلالی فر در این کتاب آورده است: اگر به شرایط شش سال اخیر نگاه کنیم کلیه سیاست هایی که در این رابطه اجرا شده بی نتیجه و ناموفق بوده است.

"جلالی فر نوسنده کتاب"

در این کتاب این کارشناس مسائل ایران تاکید دارد که برای حل موضوع هسته ای ایران نیاز به سیاست های سازنده بیشتری است.

این کتاب بصورت جامع از یک سو تلاش اتحادیه اروپا برای حل دیپلماتیک این بحران و از سوی دیگر سیاست هایی که آمریکا در روند این بحران پیش گرفته و رویکردهایی که در داخل ایران نسبت به این موضوع وجود دارد را مورد بررسی قرار داده است.

همچنین این کتاب بحث های علمی را بصورت بی طرف مورد مطالعه قرار داده و در عین حال نحوه بروز تنش و تصویر کلی که از این روند به معرض نمایش می گذارد را مورد بحث قرار می دهد.

این نویسنده ترک در پایان راه حل های احتمالی و نقشه های راهی که احتمالاً باید طی گردد را در این کتاب بررسی کرده است.