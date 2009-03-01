کشته شدن 258 عراقی در ماه فوریه/ افزایش تلفات ارتش آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع، کشور و بهداشت عراق امروز در بیانیه ای اعلام کرد که در ماه گذشته میلادی 258 نفر در جریان خشونت ها در عراق کشته شدند.

در بین این کشته ها 211 غیر نظامی، 17 نظامی و 30 پلیس وجود دارد.

همچنین در جریان این خشونت ها 436 غیر نظامی، 61 پلیس و 31 نظامی زخمی شدند.

بخشی از قربانیان خشونت ها در ماه گذشته میلادی متعلق به حملات تروریست های تکفیری علیه زائران کربلا است به طوری که دستکم 40 نفر در انفجارهای اسکندریه و کربلا در روزهای 12 و 13 فوریه به شهادت رسیدند.

نیروهای عراقی همچنین در ماه فوریه 61 تروریست را به هلاکت رسانده و 508 نفر دیگر را بازداشت کردند.

خبرگزاری اصوات العراق نیز از کشته شدن یک نظامی آمریکایی در عراق خبر داد.

ارتش آمریکا در عراق در بیانیه ای اعلام کرد که یکی از نظامیان خود در حادثه ای غیر جنگی در استان الانبار کشته شد.

با کشته شدن این نظامی شمار تلفات انسانی ارتش آمریکا در عراق از زمان تهاجم نظامی به این کشور در سال 2003 تاکنون به چهار هزار و 253 نفر رسیده است.

لازم به ذکر است در ماه فوریه سال جاری 16 نظامی آمریکایی در عراق کشته شدند.