تکذیب خبردرخواست طالبانی جهت بخشش غرامت جنگ/ سفر به رم در دست بررسی

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر خارجه پیش از ظهر امروز در حاشیه همایش " در آمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران " که در دانشگاه تهران برگزار شد ، در جمع خبرنگاران قطعی شدن حضور خود در اجلاس رم را تایید نکرد و گفت: این موضوع فعلا در حال بررسی است.

وی اخبار منتشر شده درخصوص درخواست جلال طالبانی رئیس جمهورعراق از مقامات ایرانی در جریان سفر اخیر به تهران مبنی بر بخشش غرامت جنگ 8 ساله رژیم سابق عراق با ایران را تلویحا تکذیب کرد و گفت : من چنین مسئله ای را نشنیده ام .

وزیر خارجه درباره برخی اخبار منتشر شده مبنی بر احتمال سفر وزیر خارجه ایتالیا به کشورمان نیز گفت: اگر این مقام ایتالیایی بخواهد در خصوص مسائل افغانستان به تهران سفر کند، ما از این سفر استقبال خواهیم کرد.

متکی در پاسخ به سئوالی دیگر در خصوص نقاط ضعف و قوت کارنامه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: آنچه در این سالها مسلم شده اینکه هرجا ما بر اساس مبانی انقلاب و آموزه های امام راحل حرکت کرده ایم نقاط قوتی را از خود به جای گذاشته ایم و هر جا که از این مبانی و آموزه ها فاصله گرفته ایم و در برابر شرایط خاص منفعل شده ایم از موضع قوت دور گشته ایم .

وی با بیان اینکه تکیه بر استقلال کشور ارزشمندترین میراث امام خمینی بوده ، بر لزوم حمایت و پشتیبانی از این میراث گرانبها تاکید کرد و یاد آور شد: سیاست خارجی ما در عرصه تولید در بخش های گوناگون طی سالهای اخیر بسیار موفق عمل کرد و ما توانسته ایم قدرت اقتصادی ایران را در این سالها به جهانیان معرفی کنیم.

متکی همچنین ابرازعقیده کرد که درحال حاضر کشورمان در حوزه تعامل سیاسی از جایگاهی صاحب نظرانه و نه منفعل برخوردار است.