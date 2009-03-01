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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۵۱

"موسیقی شانس" پل استر به بازار کتاب آمد

"موسیقی شانس" پل استر به بازار کتاب آمد

"موسیقی شانس" نوشته پل استر برای نخستین بار در ایران منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پل استر این رمان را در سال 1990 منتشر کرده است و سه سال پس از آن اقتباس سینمایی این رمان به روی پرده سینما رفت.

این رمان روایت زندگی آتش نشانی بوستونی (شهری در آمریکا) به نام جک ناش است که زندگی خانوادگی‌اش در آستانه از هم پاشیدن است، به همین دلیل احساس می‌کند آینده‌اش بر باد رفته است. وی با فردی به اسم جک آشنا می‌شود و این آشنایی وضعیت وی را بدتر می‌کند.

این رمان با ترجمه خجسته کیهان به بازار کتاب عرضه شده است.

این مترجم پیش از این چهار رمان‌ از پل استر با عناوین "دیوانگی در بروکلین"، "ارواح" ، "شب پیشگویی"، "کشور آخرین‌ها" و دو اثر از ویرجینا وولف با عناوین "به سوی فانوس دریایی" و "‌خانم دالاوی" را ترجمه کرده است.

نشر افق امتیاز انتشار ترجمه فارسی این رمان را از این نویسنده آمریکایی خریده است.

کد مطلب 841230

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