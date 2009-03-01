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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۳۸

20 درصد مساحت مدارس کلانشهر کرج تجاری می شوند

20 درصد مساحت مدارس کلانشهر کرج تجاری می شوند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج گفت: به منظور خودگردان شدن و تامین هزینه های مدارس 20 درصد مساحت مدارس این کلانشهر به مکان تجاری تبدیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، غلامحسین نجفی پیش از ظهر امروز در نودمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان کرج اظهار داشت: این طرح از سوی اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج به شورای آموزش و پرورش شهرستان ارائه شده و شورای آموزش و پرورش نیز با آن موافقت کرده است.

وی افزود: هم اکنون در حال پیگیری اخذ مجوز این طرح هستیم و امید است با اجرای این طرح در شهرستان، هزینه های مدارس خودگردان شود و مدیران مدارس دیگر نیازی به سرانه های نداشته باشند.

این مسئول خاطرنشان کرد: هم اکنون اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج بیشترین سطح پوشش و تعداد دانش آموز را در 450 واحد آموزشی دولتی و غیردولتی دارد.

نجفی بیان داشت: مرکز سمپاد این ناحیه هم اکنون در مقاطع راهنمایی و دبیرستان دختران و پسران فعال است، یکی از مشکلات این مرکز این است که مقطع دبیرستان و راهنمایی با هم ادغام هستند، از شورای آموزش و پرورش شهرستان درخواست شده که در صورت موافقت یک مرکز سمپاد در مقطع راهنمایی در این ناحیه احداث شود.

مدیر اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج عنوان کرد: این مرکز در کنکور سال گذشته یک رتبه تک رقمی و 30 رتبه زیر هزار داشته است همچنین 45 نفر از دانش آموزان این مرکز در المپیادهای مختلف علمی موفق به کسب رتبه برتر شدند.

وی یادآور شد: هم اکنون در این ناحیه 238 واحد آموزشی غیردولتی و 142 واحد آموزشگاه علمی آزاد فعالیت می کنند.

در این جلسه همچنین در مورد میزان مبلغ دریافتی مدارس در زمان تحویل تائیدیه تحصیلی بحث شد.

کد مطلب 841231

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