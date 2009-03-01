20 درصد مساحت مدارس کلانشهر کرج تجاری می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، غلامحسین نجفی پیش از ظهر امروز در نودمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان کرج اظهار داشت: این طرح از سوی اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج به شورای آموزش و پرورش شهرستان ارائه شده و شورای آموزش و پرورش نیز با آن موافقت کرده است.

وی افزود: هم اکنون در حال پیگیری اخذ مجوز این طرح هستیم و امید است با اجرای این طرح در شهرستان، هزینه های مدارس خودگردان شود و مدیران مدارس دیگر نیازی به سرانه های نداشته باشند.

این مسئول خاطرنشان کرد: هم اکنون اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج بیشترین سطح پوشش و تعداد دانش آموز را در 450 واحد آموزشی دولتی و غیردولتی دارد.

نجفی بیان داشت: مرکز سمپاد این ناحیه هم اکنون در مقاطع راهنمایی و دبیرستان دختران و پسران فعال است، یکی از مشکلات این مرکز این است که مقطع دبیرستان و راهنمایی با هم ادغام هستند، از شورای آموزش و پرورش شهرستان درخواست شده که در صورت موافقت یک مرکز سمپاد در مقطع راهنمایی در این ناحیه احداث شود.

مدیر اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج عنوان کرد: این مرکز در کنکور سال گذشته یک رتبه تک رقمی و 30 رتبه زیر هزار داشته است همچنین 45 نفر از دانش آموزان این مرکز در المپیادهای مختلف علمی موفق به کسب رتبه برتر شدند.

وی یادآور شد: هم اکنون در این ناحیه 238 واحد آموزشی غیردولتی و 142 واحد آموزشگاه علمی آزاد فعالیت می کنند.

در این جلسه همچنین در مورد میزان مبلغ دریافتی مدارس در زمان تحویل تائیدیه تحصیلی بحث شد.