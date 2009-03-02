به گزارش خبرنگار مهر، بازیکن 2 متر و 18 سانتیمتری بسکتبال کشورمان به عنوان اولین بازیکن ایرانی شاغل در لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکا دو هفته قبل و برای دومین‌بار به رقابت‌های دی - لیگ (NBA Developement League) بازگردانده شد.

حدادی که در حال حاضر تنها لژیونر بسکتبال ایران محسوب می‌شود، پس از پایان بازی‌های المپیک 2008 پکن موفق به انعقاد قرار داد با تیم ممفیس گریزلیز و پیوستن بهNBA شده بود، اما این بازیکن در تاریخ 24 نوامبر(چهارم آذرماه) پس از گذشت 12 هفته ابتدایی رقابت های کنفرانس غرب و به خاطر اینکه حتی در یک دیدارهم فرصت بازی کردن پیدا نکرده بود به تیم داکوتا ویزاردز در مسابقات "دی - لیگ" ( D-League ) واگذار شد تا حداقل آمادگی خود را با حضور در ترکیب این تیم حفظ کند. حدادی 30 دسامبر (دهم دی‌ماه) و با تجربه‌ای که از 11 بازی انجام شده برای داکوتا کسب کرده بود دوباره با به ممفیس نقل مکان کرد.

البته حامد حدادی بازهم در تیم ممفیس گریزلیز زیاد دوام نیاورد بازهم مجبور شد برای ارتقای سطح فنی خود به بیسمارک سفر کند تا در کنار هم تیمی های سابقش در داکوتا قرار گیرد. انتقالی که مدیرعامل باشگاه "داکوتا ویزاردز" در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر از آن به عنوان فاکتوری هیجان آور برای تیمش یاد کرد.

مدیرعامل باشگاه "داکوتا ویزاردز" در گفتگویی اختصاصی به سوالات خبرنگار مهر در خصوص حامد حدادی پاسخ گفته است:

* خبرگزاری مهر: در ابتدا نظرتان را درباره بازگشت حدادی به رقابت‌های D-League بیان کنید:



- تام واگانر: ما از اینکه او (حدادی) را در بیسمارک می‌بینیم واقعا هیجان زده‌ایم. از مسئولان باشگاه ممفیس گریزلیز شنیده‌ایم که نسبت به گذشته بازیکن بهتری شده و شخصیت متفاوتی پیدا کرده است. فکر می‌کنم او نسبت به اوایل فصل پیشرفت داشته چرا که رفته رفته با حضور در رقابت‌های لیگ حرفه‌ای آمریکا (NBA) هماهنگ می‌شود.

* نظر خود حدادی در خصوص بازگشت به داکوتا چیست و آیا انگیزه همراهی تیم شما را دارد؟

- او هم از اینکه به داکوتا بازگشته خوشحال و هیجان زده است. حامد در داکوتا دوستان فراوانی دارد. امیدواریم بتوانیم به این بازیکن کمک کنیم تا بیش از پیش پیشرفت کند.

* فکر می‌کنید حدادی توانایی حضور در رقابت‌های NBA را دارد؟

- در اینکه او در حد و اندازه‌های بازی در لیگ حرفه‌ای آمریکاست تردید نکنید. اما مسئله اصلی به هماهنگی سبک بازی این بازیکن با رقابت‌های فوق بازمی‌گردد. گریزلیز بتازگی مربی خود را تغییر داده که این موضوع کار حامد را دشوار کرده بود. این بازیکن برای اینکه بتواند جای ثابتی در ترکیب ممفیس پیدا کند، نیازمند این است که یاد بگیرد چطور در این سطح (NBA) به بازی بپردازد.

"حدادی در نخستین حضوری که در تیم داکوتا داشت موفق شد 7 بار به عنوان بازیکن شروع کننده وارد زمین شود. او در مجموع بازی‌هایی که برای داکوتا انجام داد به طور میانگین7/17 دقیقه در زمین بود و در این مدت 9/5 ریباند و55/1 بلاک شات برای تیمش کسب کرد. اما امروز بازیکن خوزستانی بسکتبال ایران به این می اندیشد که با افزایش دقایق حضورش در زمین داکوتا تجربه‌هایی بزرگتر در حدو اندازه‌های NBA به دست آورد."

* به نظر شما در داکوتا این فرصت در اختیار او گذاشته می شود؟

- داکوتا و در کل رقابت‌های D-League به حامد فرصت می‌دهد تا روند ثابتی پیدا کند و برای ادامه دوران بازیگری‌اش در رقابت‌های NBA آماده شود.

* در تیم شما بازیکنانی چون "ریچارد هندریکس"، "راد بنسون" و "ویل فریسبی" حضور دارند. آیا فکر می‌کنید حدادی بتواند جایی در ترکیب داکوتا پیدا کند؟

- بله، البته ممکن است این امرکمی زمان ببرد. او مدت زمان زیادی می‌شود که با ممفیس بازی نکرده و برای اینکه بتواند جایی در ترکیب اصلی تیم پیدا کند، مستلزم صرف زمان است. ما هم به لحاظ بازیکن و شیوه در تیم خود تغییراتی داشته‌ایم که این موضوع شاید باعث شود حامد مدت زمان بیشتری در انتظار بماند.

* آیا حدادی ویژگی متفاوتی با بازیکنان نامبرده دارد؟

- حامد همان طور که قبلا یک بار نشان داده، سلاح موثری در عمق حمله است. البته هر یک از بازیکنان توانمندی‌های خاص خودشان را دارند. فکر می‌کنم این امر باعث شود بازیکنان ما انگیزه بیشتری برای رقابت پیدا کنند و تا آنجا که در توان دارند برای بازی مایه بگذارند و این امر باعث تقویت تیم ما حتی در عرصه بازی دفاعی خواهد شد.

* چه آینده‌ای را برای حامد حدادی متصور هستید؟

- حامد به بازی کردن نیاز دارد تا از شکل اصلی خود خارج نشود و این فرصتی است که D-League در اختیار او می‌گذارد. حامد علاقه فراوانی برای یادگیری و بهتر شدن دارد. با این وضعیت و با تمرین و تلاشی که من روزانه از این بازیکن می‌بینم، فکر می‌کنم آینده روشنی در انتظار اوست. امیدوارم حامد به همراه تیم ما تجربه کافی را پیدا کند تا به کمک آن در رقابت‌های NBA توفیق حاصل کند.