ادعای دامپینگ در مقابل محصولات فولادی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صافدل در نشست دامپینگ، تجارتی غیر منصفانه در تهران با اشاره به مهمترین اقدامات انجام شده برای مقابله با اقدامات غیر منصفانه تجاری از جمله دامپینگ گفت: عمده شکایت شرکتهای ایرانی در مورد دامپینگ برای کالاهای کشور چین بوده که اغلب نیز مستند نیست، اما برای کالاهای ترکیه ای (نئوپان) و بلژیکی ( ترموکوپل های یکبار مصرف) نیز ادعای دامپینگ مطرخ شده است.

مدیرکل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی افزود: علت اصلی پایین بودن قیمت کالاهای چینی که معمولا متهم به دامپینگ می شوند ارزش پول ملی این کشور در برابر سایر ارزها است؛ به این معنا که بهای کالاهای چینی موقع تبدیل ارزهای بین المللی نصف تا یک پنجم می شود، ضمن اینکه به دلیل دولتی بودن املاک در چین، قیمت کالاها دولتی تعیین شده و لذا قیمت تمام شده واقعی نیست.

وی تصریح کرد: به هرحال اگر در کارگروه مقابله با دامپینگ ثابت شود که بر علیه کالاهای تولیدی ایران دامپینگی صورت گرفته است، قطعا با آن مقابله خواهد شد؛ اما این به معنای پذیرش هر ادعایی در مورد انجام دامپینگ نیست.

به گفته صافدل، اگر حاشیه دامپینگ یا زیان تولیدکننده داخلی ناچیز و یا سهم کالا در تجارت کشور اندک باشد، این امکان وجود دارد که دولت از اقدام در برابر دامپینگ صرف نظر نماید، این درحالی است که دامپینگ اقدامی مکارانه توسط یک تولیدکننده برای کسب سهم بازار بیشتر و گرفتن جایگاه رقبا است.

وی ادامه داد: اما اگر کاهش قیمتهای جهانی واردات را به حد نامطلوبی افزایش دهد، در قالب اقدامات حفاظتی امکان عمل وجود دارد.

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی گفت: بعد از فعال سازی کارگروه شکایت دامپینگ، دو تقاضا در مورد فولاد و مونوکلرو استیک اسید دریافت شده است.

وی افزود: براساس گزارش دبیرخانه سازمان جهانی تجارت، در شش ماهه دوم سال 2007 تعداد تحقیقات ضد قیمت شکنی کاهش یافته، به طوری که در مقایسه با همین زمان در سال 2006 هفت درصد کاهش را نشان می دهد.

صافدل گفت: براساس این گزارش، اقدامات جدید ضد قیمت شکنی نیز به نسبت زمان مشابه در سال 2006 حدود 12 درصد کاهش یافته است که بر همین اساس 58 اقدام جدید ضد قیمت شکنی توسط 13 عضو سازمان جهانی تجارت طی نیمه دوم سال 2007 آغاز شده است.

وی ادامه داد: در رابطه با بخشهای تحت تاثیر اقدامات ضد قیمت شکنی در نیمه دوم سال 2007، مواد شیمیایی با 23 اقدام از 58 اقدام صورت گرفته، بزرگترین هدف اقدامات ضد قیمت شکنی بوده است.

همچنین در این نشست، محسن صادقی، حقوقدان نیز به بررسی ابعاد حقوقی شکایات ضد دامپینگ پرداخت و گفت: تا زمانی می توان عوارض ضد دامپینگ وضع کرد که از وقوع ضرر و زیان واحدهای تولیدکننده داخلی جلوگیری شود.

وی ادامه داد: تا سال 86 نگاه قانونی کشور به موضوع دامپینگ ناقص بود که پس از فعال شدن کارگروه شکایات دامپینگ، این امر در حال تکمیل شدن است. این درحالی است که برای احراز دامپینگ باید معیار را لطمه زدن به صنایع داخلی بنا گذاشت.

صادقی گفت: این امر به این معنا است که 25 درصد صنایع شاغل در یک رشته تولیدی ادعای دعوی بر علیه دامپینگ داشته باشند.

به گفته وی، باید ریشه اجرایی شدن آئین نامه ضد دامپینگ را در کشور فراهم کنیم، خصوصا اینکه از فرصت بروز بحران جهانی در کشور باید حداکثر استفاده صورت گیرد و در این مقطع زمانی، قوانینی را وضع کنیم که بتوان با این موضوع مقابله کرد.

این حقوقدان و استاد دانشگاه گفت: اما برای اجرایی شدن این آئین نامه باید این نکته را در نظر داشت که از حضور کارشناسان خبره و فعال در زمینه دامپینگ و رسیدگی به دعاوی استفاده شود؛ چراکه اصولا صاحبان صنایع انتظار دارند که به دعوی آنها در کمترین زمان و توسط افراد متخصص رسیدگی شود.