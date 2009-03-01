اعضای انجمن صلح و دوستی هیروشیما از مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول گردشگری ستاد گردشگری جنگ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اعلام این خبر گفت: اعضای انجمن صلح و دوستی هیروشیما امروز برای شرکت در چندین سمینار پزشکی و همچنین بازدید از مناطق عملیاتی جنوب کشور صبح امروز به تهران آمدند.

سید حسین طباطبایی افزود: این سمینارها به منظور استفاده از تجربیات پزشکی مشترک میان ایران و ژاپن و تبیین برنامه های آینده برای همکاری های دوجانبه میان دو کشور در بخش چشم بیمارستان لبافی نژاد، درمانگاه پوست بیمارستان رازی، بخش پاتوبیولوژی بیمارستان مسیح دانشوری و... برگزار می شود.

مسئول گردشگری ستاد گردشگری جنگ سازمان میراث فرهنگی تاکید کرد: اعضای انجمن صلح و دوستی هیروشیما عصر سه شنبه 13 اسفند به سمت جنوب کشور حرکت می کنند و در مراسمی که برای بزرگداشت قربانیان شیمیایی بهبهان برگزار می شود، شرکت نموده و همچنین از شهرهای آبادان، خرمشهر، اهواز، موزه خرمشهر و یادمان شهدای والفجر 8 بازدید خواهند کرد.

طباطبایی در خصوص نقش ستاد گردشگری جنگ در برگزاری این برنامه گفت: با توجه به ارتباط سفر اعضای انجمن صلح و دوستی هیروشیما با موضوع دفاع مقدس و بحث مصدومان شیمیایی به همین دلیل ستاد گردشگری جنگ یکی از ارکان برگزاری سفر این میهمانان است و تمامی اقدامات لازم برای اسکان، اقامت، رفت و آمد و سایر هماهنگی های مورد نیاز در طول سفر اعضای انجمن صلح و دوستی هیروشیما توسط ستاد گردشگری جنگ صورت گرفته است.

به گفته وی، شیزوکو تسویا رئیس انجمن صلح و دوستی ژاپن (MOCT) ، تاکافومی تسای پزشک و عضو انجمن، ناوکو تاگوما عضو انجمن، ماساو دوی استاد دانشگاه هیروشیما و رئیس دپارتمان بیماریهای ریوی، ایکویا تسوکودا معاون انجمن و کنیک یامامورا مترجم انجمن مهمانان ژاپنی هستند که به ایران می آیند.

همچنین در این سفر محمدرضا سروش مدیر انجمن حمایت از قربانیان سلاحهای شیمیایی و رئیس پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان، شهریار خاطری مدیر روابط بین الملل انجمن حمایت از قربانیان سلاحهای شیمیایی، محمدرضا تقی پور مقدم مدیر موزه صلح تهران و جانباز 70 درصد، احمد سلیمی و حمید صالحی و هاشمی جانبازان شیمیایی 70 درصد، نصرت الله محمودزاده نویسنده دفاع مقدس، عوض حیدرپور نماینده مجلس شورای اسلامی، میثم تقی پور مقدم عضو انجمن حمایت از قربانیان سلاحهای شیمیایی، نیما دادبین و کتایون حسین نژاد و فردریک دوفور نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ در تهران، میهمانان را در این سفر همراهی می کنند.

مسئول گردشگری ستاد گردشگری جنگ سازمان میراث فرهنگی خاطر نشان کرد: در استان خوزستان نیز رئیس و معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی این استان اعضای انجمن صلح و دوستی هیروشمیا را همراهی خواهند کرد.

طباطبایی در پایان اظهار داشت : برنامه های درنظر گرفته شده برای اعضای انجمن صلح و دوستی ژاپن در ایران پنج شنبه شب به اتمام می رسد و این گروه صبح جمعه به ژاپن باز می گردند.

بنابر این گزارش، این سفر با همکاری و هماهنگی ستاد گردشگری جنگ سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، انجمن حمایت از قربانیان سلاحهای شیمیایی تدارک دیده شده است.