روسای آموزش و پرورش حوصله خواندن بخشنامه های زیاد را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علی احمدی در گردهمایی نمایندگان شورای عالی آموزش و پرورش در استانها که صبح امروز در محل این دبیرخانه در وزارت آموزش و پرورش برگزار شد افزود: اگر چه بخشنامه های زیادی از حوزه ستادی به سازمانهای آموزش و پرورش ابلاغ می شود ولی بازهم شاهد این هستیم که رؤسای آموزش و پرورش نیز جداگانه بخشنامه هایی را صادر می کنند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بخشنامه ‌های زیادی از وزارت آموزش و پرورش به استانها ابلاغ می شود گفت: روسای آموزش و پرورش دیگر حوصله خواندن این همه بخشنامه و تصمیمگیری بر اساس آنها را ندارند.

وی با تاکید بر اینکه اگر سیستم درست طراحی شود نظارت بر اجرا نیز به شکل صحیحی صورت خواهد گرفت اظهار داشت: شورای عالی آموزش و پرورش یک مجلس قانونگذار محسوب می شود که مهمترین وظیفه آن زمینه سازی برای اجرای قوانین و همچنین نظارت بر اجرای آن در آموزش و پرورش است.

وزیر آموزش و پرورش به فرایند تصمیمگیری و تصمیم‌ سازی در نظام تعلیم و تربیت اشاره کرد و گفت: باید در این تصمیم ‌سازی متخصصان علوم مرتبط را هم به کار گیریم تا برنامه هایمان علمی باشد در غیر این صورت تصمیمات ما از غنای علمی لازم برخوردار نبوده و یا واقع‌ بینانه نخواهد بود.

علی احمدی با بیان اینکه نمایندگان شورای عالی در استانها باید بر اجرای قوانین نظارت کنند گفت: اگر بخشنامه‌ای به سازمانهای آموزش و پرورش ابلاغ می شود روند اجرای آن هم باید پیگیری شود تا موانع موجود در آن شناخته و مرتفع شود.