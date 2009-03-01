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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۲۶

حضور میرحسین موسوی در مجمع سالیانه انجمن اسلامی دانشگاه تهران

حضور میرحسین موسوی در مجمع سالیانه انجمن اسلامی دانشگاه تهران

میر حسین موسوی سه شنبه 13 اسفند ماه در مجمع سالیانه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی سخنرانی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع سالیانه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی در تالار شهید چمران دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار می شود.

اولویت شرکت در این مراسم با اعضای شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده های دانشگاه تهران است.

کد مطلب 841242

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