حضور میرحسین موسوی در مجمع سالیانه انجمن اسلامی دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع سالیانه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی در تالار شهید چمران دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار می شود.

اولویت شرکت در این مراسم با اعضای شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده های دانشگاه تهران است.