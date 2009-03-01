به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس ولی آذروش گفت: با توجه به پیش‌بینی افزایش دو برابری مسافران پایانه‌های تهران در تعطیلات اول سال جدید نسبت به سال قبل تمهیداتی اندیشیده شده که بیشترین بهره‌برداری را از ظرفیت و امکانات پایانه‌ها داشته باشیم. در ایام تعطیلات نوروز روزانه شش هزار اتوبوس در پایانه‌های تهران به مسافران خدمات‌رسانی خواهند کرد.

وی همچنین از برپا شدن سفره هفت سین در پایانه‌های شهر خبر داد و گفت: در تمام پایانه‌های شهر سفره هفت سین برپا می‌شود تا افرادی که در لحظه تحویل سال در پایانه‌ها هستند بتوانند در کنار سفره هفت سین باشند و از آنها پذیرایی شود.

مدیر عامل سازمان پایانه‌ها و پارک‌سوارهای شهرداری تهران با اشاره به اینکه 70 تا 75 درصد سفرهای مردم در ایام نوروز با اتوبوس و وسایط حمل و نقل عمومی است گفت: در تلاشیم مشکلات سال‌های گذشته در پایانه‌ها را از سر راه برداریم و با توجه به حجم انبوه مسافران در نوروز بتوانیم ارائه خدمات مسافربری را ساماندهی کنیم.