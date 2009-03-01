پرداخت سالیانه 9 میلیارد دلار یارانه انرژی به بخش خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، حمد الله محمد نژاد با اشاره به اینکه در صورت اجرای راهکارهای بهینه سازی مبحث 19 مقررات ساختمان میزان مصرف انرژی در هر متر مربع به 151 کیلووات ساعت کاهش پیدا می کند، افزود: به این ترتیب میزان صرفه جویی کل در صورت اجرای راهکارهای بهینه سازی سالانه 18 میلیارد و 500 میلیون متر مکعب گاز طبیعی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه هر ساله 80 هزار واحد مسکونی جدید در کشور ساخته می شود توضیح داد: در صورتی که مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در این ساختمان های جدید اجرا شود در طول 10 سال حدود 80 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی صرفه جویی خواهیم داشت.

معاون وزیر نفت درباره موارد الزامی در مبحث 19 مقررات ملی ساختمان تصریح کرد: عایق کاری دیوارهای خارجی ساختمان ،نصب پنجره های دو جداره با قالب های فلزی ترم البریک ، چوبی و یا پی ام سی استاندارد ، عایق کاری کانال های هوا ، لوله های تاسیسات در سیستم تولیدآب گرم ، نصب سیستم های کنترل کننده موضعی نظیرشیرهای ترموستاتیک بر روی رادیاتورها و نصب سیستمهای کنترل مرکزی هوشمند و مجهز به سنسور اندازه گیری دمای هوای محیط از جمله اقدامات این مبحث است.

به گفته محمد نژاد بیش از 410 میلیون بشکه معادل نفت خام یعنی در حدود 41 درصد مصرف انرژی کل کشور ( 16 میلیارد دلار ) در بحث خانگی و تجاری مصرف می شود که 70 درصد آن گاز طبیعی و 20 درصد فرآورده های نفتی است.

وی یارانه پرداختی به بخش خانگی و تجاری را حدود 9 میلیارد دلار و کل یارانه پرداختی را 44.2 میلیارد دلار اعلام کرد وگفت: مصرف انرژی درساختمان های ایران حدود 2.5 برابر بیشتر از کشورهای اروپایی است.