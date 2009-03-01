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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۳۶

نشست "مرجعیت اسلام" برگزار می‌شود

نشست "مرجعیت اسلام" به منظور بررسی موضوع مرجعیت در دولتهای اسلامی و غیر اسلامی یکشنبه 8 مارس ( 18 اسفندماه) در سوریه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تشرین، نشست "مرجعیت اسلام" از سوی مرکز فرهنگی و اتحادیه نویسندگان عرب حلب در سوریه برگزار می‌شود.

موانع و چالشهای پیش روی توسعه اسلام، انعکاس مفاهیم اسلامی و دفاع از آن، مقابله با انتساب ترور و خشونت به آن در این همایش بررسی خواهند شد. روابط میان دولتها، بررسی دولت دینی و مقایسه آن با دولت اسلامی نیز در این نشست بررسی می‌شوند.

بررسی قوانین و نقاط مشترک میان مسلمانان و مسیحیان، روابط اعتقادی و روابط تاریخی آنها از دیگر موضوعات مورد بررسی در این نشست هستند.

در این نشست یک روزه که هفته آینده یکشنبه 18 اسنفندماه برگزار می‌شود، استادان دانشگاههای سوریه و برخی از کشورهای اسلامی سخنرانی می‌کنند.

کد مطلب 841248

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