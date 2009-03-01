تمام مراکز پیش دبستانی فردوس با رویکرد قرآنی اداره می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علیمراد تسامحی ظهر امروز در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان فردوس اظهار داشت: برای دومین سال متوالی و به منظور ترویج فرهنگ قرآنی، آموزش‌ های لازم در مراکز پیش ‌دبستانی فردوس با رویکرد قرآنی انجام می ‌شود.

وی هدف از اجرای این طرح را تقویت آموزش نونهالان در راستای تربیت دینی با محوریت قرآن کریم و سیره اهل بیت (ع) دانست و افزود: روش مکتب ‌القرآن الکریم از نیازها و آرزوهای دیرینه اولیای دانش ‌آموزان در این شهرستان است.

کارشناس شورای آموزش و پرورش فردوس نیز در این جلسه بر تقویت خانه ریاضی در این شهرستان تأکید کرد و گفت: خوشبختانه نگاه مسئولان در شورای آموزش و پرورش به مسائل علمی بسیار قابل تقدیر است و در همین راستا با مساعدت شهرداری فردوس، پارک ریاضی در شهرک انصار تأسیس و خانه ریاضی نیز در کنار آن تقویت می‌ شود.

حجت غلامی کسب رتبه 50 در بین یک هزار و 300 خانه ریاضی کشور را نقطه امید و افتخاری بر دانش شهرستان فردوس دانست.

وی با اشاره به اعجاز ریاضی در قرآن کریم ابراز امیدواری کرد که خانه ریاضی فردوس در راستای نخبه ‌پروری دانش ‌آموزان گام ‌های مؤثری را بردارد.

کارشناس شورای آموزش و پرورش شهرستان فردوس از اختصاص اعتبار در بودجه سال 88 برای ساخت پارک و خانه ریاضی در این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: دو همایش ریاضی در مقاطع ابتدایی و راهنمایی اردیبهشت سال 88 در فردوس برگزار خواهد شد.