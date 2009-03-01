به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین جشنواره منطقه‌ای سینما جوان منطقه سه با حضور فیلمسازان، عکاسان و فیلمنامه‌نویسان 11 استان اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، قم، تهران، کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان و خوزستان و رقابت 190 اثر شامل 125 عنوان فیلم، 46 قطعه عکس، 9 عنوان فیلمنامه و 10 قطعه پوستر برگزار می‌شود.



بخش فیلم این جشنواره شامل چشم‌انداز سرزمین زیبای من، در جستجوی حقیقت و مسابقه، بخش آزاد و همچنین مروری بر فیلم‌های انجمن سینما جوان اهواز و بزرگداشت تدوینگر فرید دغاغله بهراد است.

برپایی نمایشگاه عکس و پوستر و برگزاری کارگاه عکاسی با حضور میرصفی اندیکلایی در مجتمع فرهنگی سینمایی شهر دزفول از دیگر برنامه‌های جشنواره است. نشست‌های نقد و بررسی در طول برگزاری این مراسم با حضور طهماسب صلح‌جو و و زاون قوکاسیان هر روز پس از نمایش آثار در این مجتمع برپا می‌شود.



هشتمین جشنواره منطقه‌ای سینما جوان منطقه سه به میزبانی شهر دزفول تا 14 اسفند به کار خود ادامه می‌دهد.