تلسکوپ فضایی جیمز وب در حال تکمیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، تلسکوپ فضایی جیمز وب به بزرگی یک ساختمان دو طبقه بوده و پانل نگهدارنده قسمت هسته ای آن به شمار می رود و نقش نگهدارنده آینه 6 متری این تلسکوپ را به عهده دارد. در عین حال این سازه قسمت بزرگی از وزن تجهیزات نوری تلسکوپ - 2 هزار و 400 کیلوگرم- را نیز طی حرکت در ارتفاع یک میلیون و 584 هزار کیلومتری از زمین به دوش خواهد داشت.

به گفته یکی از مقامات پروژه تلسکوپ جیمز وب، توانایی نامحدود کشف ستاره ها و کهکشانهای اولیه به شکلی حیاتی به ستون آینه این تلسکوپ و توانایی آن در رعایت استانداردها بستگی دارد. این پایه باید در هنگامی که آیینه در حال حرکت و چرخش به سوی کهکشانهای مختلف است به صورت مطلق ثابت و بی حرکت باقی بماند زیرا در صورت حرکت پایه تمرکز بر روی تصویر از بین خواهد رفت.

ستون آینه در این تلسکوپ در عین حال از توانایی مقاومت حرارتی بالایی برخوردار است و در دمایی پایین تر از منفی 400 درجه فارنهایت نیز از توان عملیاتی برخوردار است.

ستون آینه یا پنل نگهدارنده تلسکوپ از سازه های پیچیده گرافیتی که توسط آلیاژ فولاد نیکل دار و تیتانیوم پوشش داده شده تولید شده است. تکمیل این ستون در سال 2010 به پایان رسیده و برای نصب به پایگاه نورتروپ گرومان منتقل خواهد شد و در نهایت تلسکوپ جیمز وب در سال 2013 به فضا پرتاب خواهد شد.

این تلسکوپ با استفاده از طیف مادون قرمز قادر به مشاهده اجرام کم نور و بسیار دوردست، کشف کهکشانهای دوردست، کشف سیستم های شکل گیری ستاره ها و سیاره های و ستاره های نزدیک خواهد بود. همچنین تلسکوپ جیمز وب می تواند اولین نورهایی را که پس از بیگ بنگ در جهان شکل گرفته است را ردیابی کند که اطلاعات حاصل از آن جزئیات با ارزشی را از شکل گیری جهان و تکامل منظومه خورشیدی در اختیار دانشمندان قرار خواهد داد.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، شرکت ATK طراحی و ساخت تلسکوپ جیمز وب را به سفارش شرکت هوافضای نورتروپ گرومان به عهده دارد. همچنین ساخت این تلسکوپ پروژه ای مشترک از سازمان ناسا، آژانس فضایی اروپا و آژانس فضایی کانادا اعلام شده است.