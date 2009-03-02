  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۲۱

در گفتگو با مهر اعلام شد:

هشدار رئیس دانشگاه خواجه نصیر / خطر ریزش بافتهای فرسوده دانشگاه

هشدار رئیس دانشگاه خواجه نصیر / خطر ریزش بافتهای فرسوده دانشگاه

رئیس دانشگاه خواجه نصیر درباره خطر ریزش بافتهای فرسوده این دانشگاه ابراز نگرانی کرد و گفت: درخواست اختصاص بودجه ای خاص برای تخریب بافتهای فرسوده و نوسازی ساختمانهای قدیمی دانشگاه خواجه نصیر به رئیس جمهور ارائه شده است.

محمد تقی بطحایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امسال در حالی هشتادمین سال تاسیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی را جشن گرفتیم که ساختمانهای این دانشگاه بسیار فرسوده هستند و مدیریت دانشگاه نسبت به بافت فرسوده دانشگاه نگرانیهایی دارد و در راستای ساماندهی دانشگاه تلاش می کند.

وی با یادآوری اینکه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از ادغام 9 دانشگاه و مرکز آموزش عالی پس از انقلاب تشکیل شده است، گفت: اماکن دانشگاه خواجه نصیر به صورت جزیره ای در سطح تهران قرار دارند و اکنون رایزنیهایی در حال انجام است تا زمین بزرگی به دانشگاه تعلق گیرد و با شروع نوسازی دانشگاه بتوان بافتهای فرسوده را منتقل کرد.

رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به بافت فرسوده دانشکده علوم این دانشگاه اشاره کرد و گفت: دانشکده علوم دانشگاه خواجه نصیر بافت بسیار فرسوده ای دارد به طوری که در جریان بارندگیهای نسبتا شدید زمستان امسال، آب تمام سالنهای دانشکده را فرا گرفت.

کد مطلب 841262

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها