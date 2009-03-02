هشدار رئیس دانشگاه خواجه نصیر / خطر ریزش بافتهای فرسوده دانشگاه

محمد تقی بطحایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امسال در حالی هشتادمین سال تاسیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی را جشن گرفتیم که ساختمانهای این دانشگاه بسیار فرسوده هستند و مدیریت دانشگاه نسبت به بافت فرسوده دانشگاه نگرانیهایی دارد و در راستای ساماندهی دانشگاه تلاش می کند.

وی با یادآوری اینکه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از ادغام 9 دانشگاه و مرکز آموزش عالی پس از انقلاب تشکیل شده است، گفت: اماکن دانشگاه خواجه نصیر به صورت جزیره ای در سطح تهران قرار دارند و اکنون رایزنیهایی در حال انجام است تا زمین بزرگی به دانشگاه تعلق گیرد و با شروع نوسازی دانشگاه بتوان بافتهای فرسوده را منتقل کرد.

رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به بافت فرسوده دانشکده علوم این دانشگاه اشاره کرد و گفت: دانشکده علوم دانشگاه خواجه نصیر بافت بسیار فرسوده ای دارد به طوری که در جریان بارندگیهای نسبتا شدید زمستان امسال، آب تمام سالنهای دانشکده را فرا گرفت.