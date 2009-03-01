برنامه های مذهبی باید به شکل علمی مدیریت شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، آیت الله مصطفی علما پیش از ظهر یکشنبه در دوره تخصصی آموزش مداحان و مسئولین تشکلهای دینی استان کرمانشاه که در محل مسجد معتضدی کرمانشاه، برگزار شد، اظهار داشت: تشکلهای دینی مدیریت مراسم مذهبی و برنامه های دینی را به عهده داشته و چون مورد اعتماد جامعه هستند از پتانسیل بسیار خوبی برای مردمی تر کردن مراسم مذهبی برخوردار بوده که باید با مدیریت صحیح از این توان استفاده بهتری کنند.

وی افزود: مدیریت در برنامه های مذهبی نقش بسیار مهمی را در بهبود کیفیت برنامه ها داشته که اگر با شیوه های علمی انجام شود می تواند در ارتقای سطح بینش و دانش مخاطبین تاثیر بیشتری را داشته باشد.

آیت الله علما تصریح کرد: برگزاری چنین دوره هایی باید تداوم داشته و به صورت مستمر برگزار شود تا اثر بخشی بیشتری را داشته و نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را برطرف نماید چون اگر آموزش مداومت نداشته باشد در عمل ایجاد مشکل می کند.

وی یاد آور شد: مداحی برای ائمه اطهار (ع) افتخار بسیار عظیمی است که نصیب مداحان و ذاکران اهل بیت(ع) شده که آنها وظیفه دارند این موهبت را با مطالعه زیاد، استفاده از منابع صحیح و بیان مطالب مورد تایید مراجع دینی گرامی بدارند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه خاطرنشان کرد: ادارات فرهنگی مانند سازمان تبلیغات اسلامی باید با فراهم کردن کتب و نوارهای آموزشی به مداحان اهل بیت (ع) جهت به روز شدن مداحی ها و پرهیز از بیان مطالب خرافی و وهن ائمه (ع) کمک کنند.

در ادامه این مراسم حجت الاسلام مجتبی فتح الهی رئیس اداره فرهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، نیزگفت: این دوره به مدت یک روز و با حضور 100 نفر از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و 100 نفر از مسئولین منتخب تشکلهای دینی شامل هیئت های مذهبی، انجمن ها و کانونهای اسلامی به صورت جداگانه برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در دوره ویژه مداحان موضوع هایی مانند آشنایی با مقتل خوانی،‌ تاریخ تحلیلی اسلام، ‌آسیب شناسی عزاداری و اخلاق مداحی توسط اساتید مجرب به مداحان آموزش داده می شود.

فتح الهی افزود: مسئولین تشکلهای دینی نیز در زمینه اخلاق مدیران و کارگزاران در نهج البلاغه،‌ مدیریت در تشکلهای دینی،‌ روش کارگروهی و اجتماعی، ‌آسیب شناسی اجتماعی و فرهنگی نسل جوان و آشنایی با مسائل اجتماعی اسلام آموزش خواهند دید.

رئیس اداره فرهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: این آموزشها به منظور بهبود کیفیت فعالیتهای هیئت های مذهبی، پرهیز از خرافات و انحرافات اعتقادی در بین مداحان و تشکلهای دینی، بازشناسی بزرگداشت اهل بیت (ع)، تربیت مداحان متعهد به اخلاق اسلامی، احیاء تفکر اسلامی و اصلاح تلقی افراد از تعلیمات دینی، ارتباط صمیمانه بین مسئولین تشکلهای دینی، تغذیه فکری تشکلهای دینی و مداحان برگزار می شود.