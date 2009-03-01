تیم ملی شطرنج بانوان از یکسال پیش سرمربی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر شادی پریدر در حاشیه دومین دوره مسابقات بین المللی شطرنج بانوان در ساری در گفتگو با مهر افزود: هم اکنون تیم ملی بدون سرمربی در مسابقات اعزام می شود در صورتی که نیاز سرمربی برای تیم ملی بانوان احساس می شود.

وی با بیان اینکه وجود یک مربی ثابت برای تیم ملی بانوان احساس می شود، تصریح کرد: ایران هم اکنون پس از تیم های هند و چین تیم سوم آسیا است و اگر به رتبه های جهانی فکر می کند باید از هم اکنون به فکر انتخاب یک سرمربی برای تیم ملی باشد.

وی اضافه کرد: البته فدراسیون شطرنج در سالهای گذشته در جذب و به کارگیری مربیان تیم ملی تلاش هایی را داشته است.

استادبزرگ شطرنج بانوان کشور به رشد شطرنج در بخش بانوان در کشور در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: پیشرفت خانم ها اکنون به سطح آقایان رسیده و در برخی جهات هم فراتر از آقایان هم رفته است.

پریدر ادامه داد: اکثر مدالهای رسمی بین المللی و جهانی اکنون توسط بانوان خوب شطرنج باز کشور به دست می آید و برای ادامه حرکت رو به رشد شطرنج بانوان مسابقات شطرنج در قالب مسابقات مختلف باید به صورت مستمر در کشور برگزار شود.

به گفته نخستین استاد بزرگ شطرنج بانوان کشور در استانها هم باید از مربیان آموزش دیده به کارگیری شود تا سطح بازیکنان در استانها هم افزایش یابد.

پریدر همچنین با بیان این که فدراسیون شطرنج باید در بخش اعزام ها به درستی عمل کند و برنامه ریزی های خوب و موفقی داشته باشد، گفت: متاسفانه در برخی از اعزام های بین المللی شطرنج بازان تیم ملی با هزینه های شخصی اعزام می شوند.

وی که اکنون 22 سال سن دارد و از 7 سالگی شطرنج خود را آغاز کرده، ادامه داد: از 7 سالگی تیم ملی نوجوانان و از 9 سالگی در تیم بزرگسالان و اکنون 15 سال است که در تیم ملی شطرنج بانوان عضویت دارم.

پریدر که نخستین استاد بزرگ شطرنج بانوان در ایران است، گفت: تا آنجا که بتوانم به بازی شطرنج و این رشته مهیج فکری و ورزشی ادامه خواهم داد.

نایب رئیس فدراسیون شطرنج در امور بانوان هم در این خصوص نبود سرمربی برای تیم ملی بانوان را تایید کرد.

قاسمی با بیان اینکه البته برای مقطعی هم آقای ولادیمیر همزمان برای تیمهای ملی آقایان و بانوان حضور داشت، افزود: البته باید این واقعیت را پذیرفت که خیلی در زمینه سرمربی در بخش بانوان موفق نبودیم.

وی درخصوص شرایط آینده تیم ملی بانوان تصریح کرد: از سه ماه قبل مدیر تیم های ملی برای جذب یک مربی بزرگ خارجی برای تیم ملی بانوان اقدام های خود را آغاز کرده است.

وی از ذکر نام سرمربی آینده تیم ملی بانوان خودداری کرد و خاطرنشان کرد: در مسابقات قهرمانی کشور که اردیبهشت ماه برگزار می شود سرمربی دائمی و آینده تیم ملی بانوان معرفی خواهد شد.