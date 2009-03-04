نمایشگاه صنایع دستی در تمام شهرستانهای ایلام برپا می شود

علی اصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: نمایشگاه صنایع دستی در ایلام، مهران، دهلران، دره شهر، ایوان، شیروان چرداول، آبدانان و ملکشاهی همزمان با ایام نوروز 88 برپا می شود.

وی بیان داشت: گردشگران و مهمانان نوروزی در استان ایلام می توانند در تمامی شهرستانهای استان از این نمایشگاهها از یکم تا 14 فروردین ماه بازدید کنند.

این مسئول با اشاره به اینکه در این نمایشگاهها آثار هنرمندان استان ایلام و محصولات صنایع دستی استان در معرض دید گردشگران قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: مهمترین هدف از برپایی این نمایشگاهها در سطح استان آشنایی مسافران و گردشگران نوروزی با صنایع دستی استان ایلام و شناخت بیشتر آنها با آداب و رسوم مردم این استان است.

احمدی عنوان کرد: استان ایلام به واسطه "گلیم نقش برجسته" که مهمترین و اصیلترین صنعت دستی در آن است، در کشور شناخته شده است.

این مسئول یادآور شد: هم اکنون بیش از هشت هزار صنعتگر صنایع دستی در استان ایلام مشغول به فعالیت هستند.