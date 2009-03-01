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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۰۲

علیخانی در گفتگو با مهر:

دستورالعمل نحوه ایجاد پردیسهای شهدا در دانشگاهها ابلاغ شد

دستورالعمل نحوه ایجاد پردیسهای شهدا در دانشگاهها ابلاغ شد

مدیر کل شاهد و ایثار گر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ابلاغ دستور العمل نحوه ایجاد پردیسهای شهدا در دانشگاهها خبر داد.

حسینعلی علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کمیته هماهنگی احداث پردیس شهدا در دانشگاهها تشکیل و آئین نامه اجرایی مربوط به این موضوع تدوین و به دانشگاه ابلاغ شده و از دانشگاه خواسته شده است که بر اساس این آئین نامه اقدام به راه اندازی پردیسهای شهدا کنند.

وی اظهار داشت: تاکنون 10 دانشگاه از 30 دانشگاه اقدام به راه اندازی پردیسهای شهدا کرده اند و سایر دانشگاهها نیز در حال بررسی طرحهای خود برای ایجاد پردیس هستند.

مدیر کل شاهد و ایثارگر وزارت علوم گفت: دانشگاهها باید طرحهای خود را در این خصوص به کمیته هماهنگی احداث پردیس شهدا بفرستند و پس از تأیید توسط این کمیته اقدام به راه اندازی کنند.

کد مطلب 841268

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