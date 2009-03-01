دستورالعمل نحوه ایجاد پردیسهای شهدا در دانشگاهها ابلاغ شد

حسینعلی علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کمیته هماهنگی احداث پردیس شهدا در دانشگاهها تشکیل و آئین نامه اجرایی مربوط به این موضوع تدوین و به دانشگاه ابلاغ شده و از دانشگاه خواسته شده است که بر اساس این آئین نامه اقدام به راه اندازی پردیسهای شهدا کنند.

وی اظهار داشت: تاکنون 10 دانشگاه از 30 دانشگاه اقدام به راه اندازی پردیسهای شهدا کرده اند و سایر دانشگاهها نیز در حال بررسی طرحهای خود برای ایجاد پردیس هستند.

مدیر کل شاهد و ایثارگر وزارت علوم گفت: دانشگاهها باید طرحهای خود را در این خصوص به کمیته هماهنگی احداث پردیس شهدا بفرستند و پس از تأیید توسط این کمیته اقدام به راه اندازی کنند.