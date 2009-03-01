سرانه ورزشی دانشگاه بیرجند 7.25 متر مربع است

محمد حسین سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند با بیان اینکه دانشگاه بیرجند در بحث زیر ساختهای ورزشی از جایگاه خوبی برخوردار است، اظهار داشت: فضاهای سرپوشیده ورزشی دانشگاه بیرجند بالغ بر شش هزار و 180 متر مربع و سرانه این فضاها 1.16 متر مربع است.

رئیس اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه بیرجند میزان فضاهای روباز این دانشگاه را 33 هزار و 550 متر مربع عنوان کرد و افزود: از این لحاظ سرانه فضاهای روباز دانشگاه 6.32 متر مربع است.

به گفته وی سالن ورزشی چند منظوره گلستان و سالن ورزشهای باستانی با متراژ یک هزار و 460 متر مربع از مهمترین پروژه های عمرانی در دست احداث دانشگاه بیرجند در زمینه ورزش است.

سالاری برگزاری جشنواره ورزشهای همگانی با دو هزار و 300 شرکت کننده، اولین سمینار علمی والیبال کشور به میزبانی دانشگاه بیرجند، برگزاری المپیاد درون دانشگاهی با یک هزار و 766 شرکت کننده در 12 رشته ورزشی و برگزاری دوره های آموزش عمومی ورزش در 12 رشته را از مهمترین فعالیتهای سال جاری این دانشگاه برشمرد.

وی راه اندازی مجموعه آبی میلاد را یکی از بزرگترین پروژه‌ های ورزشی دانشگاه دانست و تصریح کرد: این مجموعه علاوه بر فعالیت های ورزشی در امور رفاهی نیز نقش موثری داشته و در منطقه منحصر به فرد است.

رئیس اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه بیرجند در پایان با اشاره به اینکه دانشگاه بیرجند دبیرخانه منطقه هفت ورزش دانشگاه های کشور است، یادآور شد: دانشگاه های سیستان و بلوچستان، زابل، علوم و فنون دریایی چابهار، شهید باهنر کرمان، یزد، ولی عصر(عج) رفسنجان و هرمزگان با محوریت دانشگاه بیرجند فعالیت های ورزشی انجام می دهند.