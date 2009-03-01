تدوین دستورالعمل برگزاری تورهای تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی

دکتر محمد حسن قوسیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شورای سیاستگذاری کمیته های تحقیقات دانشجویی به ریاست معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در جلسه اخیر خود دستورالعمل تورهای تحقیقات دانشجویی را به دانشگاههای علوم پزشکی کشور ابلاغ کرد.

وی اضافه کرد: بر اساس این دستورالعمل دانشگاههای علوم پزشکی می توانند تورهای تحقیقاتی را در سال جاری و آینده برگزار کنند و دانشجویان بتوانند هرچه بیشتر با مراکز علمی کشور آشنا شوند.

مدیر دفتر هماهنگی تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: تورهای تحقیقاتی دانشجویی به منظور ارتباط هر چه بیشتر کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی با مراکز علمی کشور برگزار می شود و امید می رود که برگزاری این تورها به حوزه تحقیقات به روز در این کمیته ها کمک بیشتری کند.