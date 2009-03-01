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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۲۳

کمیته حقیقت یاب اتحادیه عرب:

خسارتهای جنگ غزه جز در جنگ جهانی دوم سابقه نداشته است

خسارتهای جنگ غزه جز در جنگ جهانی دوم سابقه نداشته است

کمیته حقیقت یاب اتحادیه عرب در گزارشی میزان خسارت های ناشی از حمله 22 روزه رژیم صهیونیستی به نوارغزه را 3 میلیارد دلار برآورد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این گزارش که در اختیار عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب قرار گرفته است، بر نیاز فوری ساکنان نوارغزه به کمک های انسان دوستانه و اقدامات فوری به منظور از بین بردن آثار و بقایای به جا مانده از سلاح های ممنوعه در این منطقه تاکید شده است.

کمیته حقیقت یاب اتحادیه عرب متشکل از کارشناسان و متخصصان بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی و آموزشی است.

"عبدالمنعم محمد اسماعیل" مشاور امور رشد و توسعه صنعتی اتحادیه عرب نیز ویرانی های ناشی از جنگ 22 روزه غزه را شوک برانگیز توصیف و اعلام کرد: این ویرانی ها جز در جنگ جهانی دوم سابقه نداشته است.

وی همچنین به از بین رفتن 258 مرکز و پایگاه در نوارغزه اشاره کرد.

در بخش دیگر این گزارش با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به فرودگاه غزه گفته شده است که این اقدام نقض توافقنامه شیکاگو و نقض آشکار قوانین بین المللی است.

همچنین در این گزارش گفته شده است که این کمیته به تلاش های خود برای جمع آوری اسناد و مدارک لازم برای صدور گزارش نهایی ادامه خواهد داد.

در جریان 22 روز تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه هزار و 334 فلسطینی شهید و 5 هزار و 450 تن زخمی شدند.

کد مطلب 841273

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