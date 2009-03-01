به گزارش خبرنگار مهر، نخستین سمینار تخصصی میهمانان آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار با موضوع "نویسندگی" امروز یکشنبه ساعت 30/9 با حضور اعضای این هیئت و سینماگران ایرانی در سالن اجتماعات خانه سینما برگزار شد.

این نشست با حضور فرانک پیرسن نویسنده فیلمنامه‌های "لوک خوش‌دست" و "بعد از ظهر نحس"، فیل آلدن رابینسن نویسنده و کارگردان فیلم‌های "تمام من" و "سرزمین رویاها" و فرهاد توحیدی فیلمنامه‌نویس و رئیس کانون فیلمنامه‌نویسان برپا شد.

همچنین بقیه اعضای این هیئت همچون سید گنیس رئیس آکادمی علوم و هنرهای سینمایی و تهیه‌کننده فیلم‌هایی چون "بابای گنده" و تام پولاک تهیه‌کننده و رئیس سابق کمپانی یونیورسال پیکچرز نیز جزو حاضرین در جلسه صبح امروز بودند.

در ابتدای جلسه توحیدی با اشاره به فیلمنامه "بعد از ظهر نحس" پیرسن که در فیلم "آژانس شیشه‌ای" مورد اقتباس آزاد قرار گرفته و حضور ابراهیم حاتمی‌کیا بین حاضران، به علاقه این دو فیلمنامه‌نویس به ایجاد تعامل و گفتگوی دو جانبه اشاره کرد.

پیرسن صحبت را با تفاوت‌های فرهنگ اروپایی و آمریکایی و تأثیر آن بر مخاطبان آغاز و با مثالی جالب آن را تکمیل کرد: اگر فیلمی با نمای چند تکه ابر در آسمان آغاز شود، مخاطب اروپایی از دیدن ابرها لذت می‌برد، اما مخاطب آمریکایی از انفجار ابرها!

وی همچنین از تجربه شخصی خود و تأثیر آل پاچینو بر فیلمنامه "بعد از ظهر نحس" و تغییراتی که در آن ایجاد شد صحبت کرد و این تعامل را بهترین پیشنهاد و هدیه یک بازیگر برای فیلمنامه‌نویس دانست. تعاملی که منجر شده رگه‌های طنز و... در بازنویسی به رابطه دو انسان عاشق تبدیل شود که نمی‌توانند کنار هم باشند. وجهی که بعد از سال‌ها همچنان فیلم را قابل ستایش کرده است.

رابینسن نیز با تأکید بر تأثیر و نفوذ سینمای اروپا بر فرهنگ آمریکایی که نتیجه آن بهبود کیفی فیلم‌ها شده، درباره تغییراتی که در فیلمنامه از مرحله ایده و نگارش تا ساخت و تولید ایجاد می‌شود به تجربه‌های شخصی خود و نمونه‌های خاص اشاره کرد.

توحیدی با طنز خاص خودش به مولفه مشترک مردم ایران و آمریکا اشاره کرد که "هر دو فکر می‌کنیم ملت بزرگی هستیم" و در ادامه از حاضران خواست تا صحبت‌های یکطرفه را به تعامل و بحث دو نفره تبدیل کنند.

در این بخش سینماگران حاضر پرسش‌هایی طرح کردند که از آن میان می‌توان به تجربه کار گروهی در هالیوود، ساخت فیلم بر اساس شخصیت‌های دانشمند و فرزانه ایرانی، سلامت روانی نویسنده، اقتباس سینمایی، آموزش فیلمنامه‌نویسی، روش و شیوه‌های رایج نویسندگی در سینمای آمریکا، روابط رایج در صنف فیلمنامه‌نویسان آمریکایی و ... اشاره کرد.

در این سمینار سینماگرانی از صنوف مختلف حضور داشتند که از آن جمله می‌توان به محمدمهدی عسگرپور، حاتمی‌کیا، علیرضا رئیسیان، خسرو سینایی، ابراهیم وحیدزاده، محمدرضا اعلامی، حسین ترابی، شادمهر راستین، پیمان قاسمخانی، مینو فرشچی، محمدرضا گوهری، سامان مقدم، مهدی کرم‌پور، نادر مقدس، عباس اکبری، علی ژکان، جابر قاسمعلی، محمد متوسلانی، بیژن میرباقری، غلامرضا موسوی، سیامک شایقی، حبیب احمدزاده، فرهاد آئیش، هادی مقدم‌دوست، خسرو نقیبی و... اشاره کرد.

در پایان با توجه به همزمانی سالروز تولد رابینسن با این نشست مراسمی خاص با بریدن کیک و گرفتن عکس یادگاری برپا شد که فضای رسمی سمینار را تلطیف کرد و موجب رد و بدل شدن شوخی‌های خاص شد. ترجمه همزمان هم این لحظات را برای همه ثبت کرد. در طول سمینار صحبت‌های طرفین با گوشی همزمان ترجمه فارسی و انگلیسی می‌شد.