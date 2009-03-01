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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۰۴

آغاز ثبت نام دوره های فراگیر پیام نور در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

آغاز ثبت نام دوره های فراگیر پیام نور در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

ثبت نام دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور در دو مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه پیام نور امسال برای نخستین بار در دوره­های فراگیر کارشناسی ناپیوسته در رشته های آموزش و پرورش ابتدایی، آموزش زبان انگلیسی، آموزش دینی و عربی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، آموزش حرفه و فن، امور تربیتی، تربیت معلم قرآن کریم، آموزش ریاضی، آموزش علوم  تجربی و مهندسی تولیدات دامی ثبت نام می کند.

ثبت نام دوره های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه پیام نور تا تاریخ 19 اسفند ماه ادامه دارد. داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت دانشگاه پیام نور به نشانی www.pnu.ac.ir مراجعه کنند.

همچنین دانشگاه پیام نوردر اطلاعیه ای اعلام کرده دوره های دانش پذیری دانشگاه پیام نور فقط از طریق مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور انجام می شود و این دانشگاه برای هیچ موسسه یا مراکز آموزشی غیر مندرج در دفترچه ها مجوز ثبت نام و آموزش صادر نکرده است.

کد مطلب 841275

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