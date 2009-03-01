نصب دوربینهای کنترل طرح ترافیک تهران تا اردیبهشت 88

سرتیپ عزیز االله رجب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا پایان اردیبهشت 88 طبق توافق با شهرداری تهران تمام خیابانهای ورودی به محدوده طرح ترافیک و طرح زوج و فرد با دوربینهای الکترونیکی کنترل خواهد شد.

وی ادامه داد: تاپایان اردیبهشت سال آینده تمام این معابر مجهز به دوربین می شود و دیگر از ماموران پلیس آن هم با حجم بالا استفاده نخواهد شد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ افزود: این اقدام باعث کاهش ترافیک درمبادی ورودی به محدوده طرح ترافیک خواهد شد و کنترل خودروها نیز دقیق تر می شود.

درحال حاضر پلیس تهران برای جلوگیری از ورود خودروهای غیر مجاز به محدوده طرح ترافیک از توان نیروی انسانی خود کرده است به نحوی که در معابر ورودی به محدوده طرح ترافیک تعداد زیادی از ماموران پلیس یک به یک پلاک خودروها را کنترل می کنند که همین امر روزانه باعث ایجاد ترافیک شدیدی می شود.

سرتیپ رجب زاده با اشاره به ترافیک ایام پایانی سال به خصوص در مرکز شهر تهران گفت: پلیس در حال حاضر مجبور است از توان نیروی انسانی خود برای کنترل محدوده طرح ترافیک استفاده کند و مردم برای کمک به کاهش ترافیک درمنطقه مرکزی تهران باید از وسائل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

وی گفت : درحال حاضر اقدامات اولیه برای نصب این دوربینها در معابر ورودی به محدوده طرح ترافیک صورت گرفته است و امیدوار هستیم این اقدام با سرعت به سرانجام برسد.