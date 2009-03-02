سرمایه کمی برای حضور در لیگ برتر داریم / در کنار مربیگری رکاب هم می زنم

مربی تیم دوچرخه سواری شهرداری مهریز یزد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تیم مهریز در سال 86 برای نخستین بار مجوز حضور در لیگ برتر کشور را دریافت کرد و در اولین حضور خود موفق به کسب عنوان چهارم شد.

وی با بیان اینکه هدف ما تیم داری در تمامی بخش های لیگ است افزود: همچون سال پیش به منظور تقویت پایه های تیم بزرگسالان در سالهای آینده در سه بخش لیگ جوانان، امید و بزرگسالان در لیگ های دوچرخه سواری کشور شرکت می کنیم.

رضایی خاطرنشان کرد: سرمایه و اعتبار مالی تیم ما به نسبت تیم های قهرمان در لیگ بسیار کم است. با این شرایط کسب مقام قهرمانی در لیگ دوچرخه سواری بسیار سخت است اما هدف ما ارتقاء در رده بندی لیگ و قرار گرفتن در بین دو تیم اول جدول در لیگ سال 88 باشگاه های کشور است.

وی با اشاره به استخدام دو رکابزن خارجی در این تیم گفت: ما برای ارتقاء در جدول لیگ باید ضعف های خود را برطرف کنیم این در حالی است که در بخش پیست نیز نیاز به تقویت ترکیب تیم داریم.

وی درهمین رابطه افزود: به همین دلیل دو رکابزن ایتالیایی و آلمانی را برای تیم جاده استخدام کرده ایم و در صورت دریافت موافقت، دو رکابزن مالزیایی را در بخش پیست به خدمت می گیریم.

مربی تیم دوچرخه سواری شهرداری مهریز یزد در پاسخ به این سوال که آیا قصد کناره گیری از دوچرخه سواری را دارد تصریح کرد: سرمربیگیری این تیم برعهده برادر من سید معزالدین سید رضایی است و من تنها به عنوان مربی یا کمک مربی در کنار وی همکاری می کنم قصد کناره گیری از دوچرخه سواری را ندارم اما به این نتیجه رسیدم که یک مربی می تواند در کنار رکابزنی در لیگ به هماهنگی بیشتر ورزشکاران در مسابقات کمک کند.