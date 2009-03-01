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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۱۹

در آستانه نشست آژانس/

سوریه بازدید آژانس از اماکن موشکی خود را رد کرد

سوریه بازدید آژانس از اماکن موشکی خود را رد کرد

سوریه مخالفت خود را با درخواست آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازدید از اماکن موشکی این کشور اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ابراهیم عثمان" رئیس کمیسیون انرژی اتمی سوریه ضمن رد گزارش آژانس در خصوص فعالیت هسته ای سوریه به دیپلمات ها گفت: مکانی که در گزارش آژانس به آن اشاره شده اکنون مکانی است که در آن تاسیسات موشکی وجود دارد و آژانس حق بازدید از آن را ندارد.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که آژانس در نشست روز دوشنبه خود قرار است پرونده سوریه را در کنار انتخاب جانشین محمد البرادعی مورد بررسی قرار دهد.

آژانس سوریه را متهم به برنامه های پنهانی هسته ای کرده و به همین منظور در ماه ژوئن این نهاد بازرسان خود را برای بازدید به اماکنی در سوریه فرستاد.

بر اساس این بازدید آژانس گزارشی را در خصوص سوریه منتشر کرد که در آن از این کشور خواست تا درباره ماهیت سایت هسته ای "دیر الزور" توضیحاتی بدهد.
 
محمد البرادعی مدیر کل آژانس در گزارش خود در این ارتباط نوشت: سوریه نیاز دارد تا اطلاعات اضافی و اسناد مربوط به بهره برداری گذشته و ماهیت ساختمان سایت "دیر الزور" ارائه کند.

کد مطلب 841282

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