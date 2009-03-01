اجرای 1۴۸ طرح پژوهشی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

عیسی ارجی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: این طرحها شامل طرحهای ادامه دار سالهای قبل و طرحهای جدید ارائه شده در سال ۸۷ یا قبل از آن است که با همکاری و نظر خواهی از واحدهای اجرایی، کارشناسان و مروجین سازمان جهاد استان در قالب اولویتهای تحقیقاتی مرکز مشخص شده و به صورت طرحهای تحقیقاتی در آمده اند.

وی افزود: این طرحها پس از تدوین در کمیته تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس در شورای تحقیقات استان نیز مجدد اصلاح شده اند و در نهایت جهت انجام اصلاحات نهایی به موسسات مادر در تهران ارسال و پس از تصویب با نظارت این موسسات در مرکز تحقیقات کرمانشاه در حال اجرا هستند.

ارجی با اشاره به این مطلب که علاوه بر طرحهای تحقیقاتی موظف، تعدادی طرح دیگر نیز در حال اجراست، گفت: به منظور ترویج بهتر یافته های تحقیقاتی و مشارکت بهره برداران در اجرای طرحهای تحقیقاتی، علاوه بر طرحهای تحقیقاتی موظف، تعدادی طرحهای تحقیقی ترویجی، تحقیقی تطبیقی و نیز تحقیقی مشارکتی در مرکز در حال اجراست.

وی با اشاره به جمع کل تعداد طرحهای فوق گفت: در بخش آبخیزداری شش طرح مصوب، در بخش آفات و بیماریهای گیاهی ۲۶ طرح مصوب و 9 طرح تحقیقی، ترویجی و تطبیقی، در بخش اصلاح و تهیه نهال و بذر ۱۸ طرح مصوب و ۲۴ طرح تحقیقاتی غیر مصوب، در بخش اصلاح و تهیه بذرچغندر قند سه طرح با شماره مصوب و دو طرح بدون شماره در حال اجرا است.