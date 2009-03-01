رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر منوچهر محمدی دارای مدرک دکتری از دانشگاه کارولینای جنوبی آمریکا است و "تحلیلی بر انقلاب اسلامی"، "انقلاب اسلامی در مقایسه با انقلابهای فرانسه و روسیه"، "بازتاب جهانی انقلاب اسلامی"، "آینده نظام بین الملل و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران" و "مروری بر سیاست خارجی ایران دوران پهلوی" از جمله تالیفات وی هستند. وی همچنین دانشیار گروه روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است و پیش از این معاونت آموزشی و پژوهشی وزارت امور خارجه را بر عهده داشته است.

"مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران یا تئودمکراسی"، "نقد خط تقرب به آمریکا"، "تقابل دین و آزادی"، "مافیای قدرت"، "تحلیلی بر کودتای 28 مرداد" و "تحول اداری تغییر در شیوه یا اصول" نیز از جمله مقالاتی هستند که دکتر منوچهر محمدی به رشته تحریر درآورده است.