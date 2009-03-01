هفت هزار هکتار از مراتع سردشت احیا و ساماندهی می شود

محمد پیروتی در گفتگو با خبرنگار مهر در سردشت افزود: از این میزان شش هزارو 750 هکتار مربوط به عرصه های مرتعی و 250 هکتار نیز عرصه های جنگلی را شامل می شود.

وی اضافه کرد: برای احیاء و ساماندهی مراتع سردشت امسال پنج هزارو 300 هکتار ممیزی، 200 هکتار کودپاشی و بذرکاری، 220 هکتار کوپه کاری و بیش از یکهزار هکتار نیز زیر پوشش طرحهای قرق قرار گرفته است.

پیروتی سطح عملیاتی طرحهای احیای جنگل در این شهرستان را نیز 246 هکتار اعلام کرد و بیان داشت: این طرحها شامل کشت مستقیم درختان جنگلی، مبارزه با آفات و بیماری ها درختان، توسعه و کشت در ختان مثمر، جلوگیری از شاخه زنی، حصار کشی و خروج دام از جنگل بوده که با اجرای این طرحها سطح سبز جنگلها بیش از 50 درصد بهبود یافته است.

وی از اجرای 10 طرح آبخیزداری از سطح مراتع سردشت خبر داد و خاطرنشان کرد: در اجرای این طرحها نیز 18 سد ملاتی، گابیونی و خشکه چین احداث شده که پنج واحد از این سد ها به بهره برداری رسیده است.

پیروتی اظهار داشت: ساخت 13 سد دیگر هم اکنون در دست اجراست که پیش بینی می شود در بهار سال آینده این طرحها نیز آماده بهره برداری شوند.

به گفته رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان سردشت امسال اعتبارات اجرایی طرحهای آبخیزداری یک میلیارد و 740 میلیون ریال است.

شهرستان سردشت با 110 هزار نفر جمعیت در جنوب غربی آذربایجان غربی قرار دارد که افزون بر 300 هزار هکتار عرصه مرتعی و 80 هزار هکتار عرصه جنگلی استان آذربایجان غربی در آن قرار گرفته است.