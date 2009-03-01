152 هزار شغل در بخش صنعت و معدن کشور ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید طاهر طاهری ظهر یکشنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران در ساری افزود: از آغاز انقلاب تاکنون 78 هزار فقره پروانه بهره برداری، صنعتی در کشور صادر شده و برای دو میلیون نفر شغل ایجاد شده است.

وی خاطرنشان کرد: میزان سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن کشور از ابتدای انقلاب تاکنون 65 هزار میلیارد بوده است .

معاون وزیر صنایع و معادن با اشاره به اینکه در 11 ماهه امسال شش هزار و 709 فقره پروانه بهره برداری صنعتی در کشور صادر شده است، میزان سرمایه گذاری صنعت کشور در این مدت را 17 هزار میلیار تومان عنوان کرد.

طاهری با بیان اینکه برنامه داریم تا پایان امسال تعداد پروانه های بهره برداری صنعتی صادره را به هفت هزار فقره افزایش دهیم، یادآور شد: میزان سرمایه گذاری صنعتی کشور تا پایان سال 25 هزار میلیارد تومان است.

وی همچنین از بهره برداری از کارخانجات ورقه های عریض خوزستان با سرمایه گذاری 550 میلیارد تومان فردا با حضور وزیر صنایع و معادن خبر داد و گفت: واحدهای پتروشیمی بوشهر، مس آذربایجان شرقی، کاغذسازی اترک اصفهان، سیمان ساروج بوشهر، توسعه سیمان شاهرود، فولاد همدان و چند واحد صنعتی گیلان با اعتباری بالغ بر چهار هزار و 300 میلیارد تومان سرمایه گذاری تا پایان سال جاری در کشور بهره برداری می شود.

معاون وزیر صنایع همچنین با بیان اینکه طرح آمایش و صنعت معدن کشور با اجرای 950 طرح آغاز شده است سهم استان مازندران از اختصاص این طرحها را 35 طرح با سرمایه گذاری 580 میلیارد تومان و اشتغال سه هزار و 200 نفر ذکر کرد.

طاهری همچنین از شناسایی 900 طرح نیمه تمام صنعتی دارای پیشرفت فیزیکی بالای 40 درصد در کشور خبر داد و افزود: تاکنون 100 میلیارد تومان اعتبار مصوب برای اعطای تسهیلات و اتمام طرحهای نیمه تمام صنعتی فوق در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در 10 ماهه امسال مجوز احداث 26 شهرک صنعتی و 5 ناحیه صنعتی به تصویب دولت رسیده است، خاطرنشان کرد: دو هزار و 900 فقره قرارداد زمین برای احداث شهرک های صنعتی و هزار و 130 هکتار زمین برای ناحیه های صنعتی در نظر گرفته شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در 10 ماهه گذشته هزار و 940 مورد پروانه کاربرد علامت استاندارد برای تولیدکنندگان صادر و پروانه استاندارد هفت هزار و 150 واحد صنعتی کشور تمدید شده است.

به گفته طاهری تدوین و تجدیدنظر استانداردهای ملی برای هزار و 50 واحد صنعتی در کشور صورت گرفته و 293 واحد صنعتی آمادگی خود را برای مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی صنعتی لحاظ کردند.

وی در پایان با اشاره به اینکه هزار و 340 مورد پروانه اکتشاف معدنی در کشور صادر شده است از اعطای 509 فقره گواهی کشف به واحدهای معدنی کشور خبر داد و گفت: پروانه بهره برداری 511 فقره معدن با ظرفیت استخراج بیش از 45 هزار تن استخراج نیز در این مدت در کشور صادر شده است.

در پایان این مراسم ضمن تقدیر از زحمات مصطفی مهدی نژاد رئیس سابق سازمان صنایع و معادن استان، مرتضی هاشم پور به عنوان رئیس جدید این سازمان در مازندران منصوب شد.

هاشم پور همچنین با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل شهرک های صنعتی مازندران انجام وظیفه می کند.