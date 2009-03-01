انتقاد حزب اعتماد ملی از عدم برگزاری سخنرانی کروبی در دانشگاه گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی حزب اعتماد ملی اعلام کرد: انجمن اسلامی دانشگاه گرگان پیش از سفر کروبی به استان گلستان از دبیرکل حزب اعتماد ملی دعوت کرد تا در دانشگاه گرگان سخنرانی کند و در این راستا هماهنگی های لازم صورت گرفته بود، اما متاسفانه هیئت نظارت بر دانشگاه های گرگان با عدم صدور مجوز از انجام این سخنرانی ممانعت به عمل آورد.

در پی دعوت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گرگان از کروبی برای دیدار با دانشجویان و عدم صدور مجوز توسط هیئت نظارت بر دانشگاه ، انجمن اسلامی این دانشگاه هم درنامه ای از این اقدام انتقاد کرد.

در این نامه آمده است: دانشگاه به عنوان یک نهاد دولتی بایستی بی طرف باشد و بیت المال را در جهت گروه ، حزب و جناح خاصی سوق ندهد.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: انجمن اسلامی، تشکلی غیر انتفاعی است و به صورت شورایی اداره می شود و شورای مرکزی حتی حق دارد از کاندیدایی خاص طرفداری کند و هیچ کس حتی هیئت نظارت نیز نمی تواند این حق را سلب کند. انجمن اسلامی دانشگاه گرگان در نظر دارد از همه کاندیداها و افکار پذیرفته شده در جمهوری اسلامی دعوت نماید تا در فضای آزاد به ابراز عقاید و برنامه های خود بپردازند .

در بخش دیگری از این نامه آمده است: اگر از اشخاصی همچون آقای کروبی که در دوره های مختلف ، ریاست مجلس شورای اسلامی را برعهده داشته و از چهره های شاخص انقلاب و از یاران امام راحل می باشد، استفاده نگردد و اجازه سخنرانی داده نشود، پس دیگر از چه افراد و اشخاصی می توان برای سخنرانی در دانشگاه دعوت نمود.