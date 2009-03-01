محققان کشور موفق به جداسازهای لرزه ای الاستومری مسلح با الیاف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در روش ارائه شده توسط دکتر قاسم دهقانی به منظور برطرف ساختن نقطه ضعف جداسازهای مسلح با الیاف که پیش از این معرفی شده بودند، لایه های الیاف به وسیله ماده زمینه به صورت یک نوع کامپوزیت تقویت شدند تا محدودیت تحمل کرنش برشی به میزان قابل توجهی برطرف شود.

در این پژوهش که در قالب رساله دکتری تخصصی انجام شده است با ابداع روشی جدید برای مسلح کردن لاستیک به وسیله الیاف، چند نمونه جداساز لرزه ای طراحی و ساخته شد و با انجام آزمایشهای بارگذاری قائم و آزمایشهای بارگذاری افقی(فشاری- برشی) رفتار و مشخصات مکانیکی و دینامیکی آنها بررسی شده و عملکردشان مورد ارزیابی قرار گرفت.

در روش ابداعی محققان دانشگاه تربیت مدرس، لایه های الیاف به وسیله ماده زمینه به صورت یک نوع کامپوزیت تقویت شده است. این امر سبب جلوگیری از لغزش لیف های تکی نسبت به یکدیگر در رشته الیاف در هنگام بارگذاری برشی می شود.

این عدم لغزش باعث دوام لایه های الیاف در تغییر شکلهای بزرگ و تکراری ناشی از زلزله و در نتیجه حفظ عملکرد جداساز در این تغییر شکلها می شود. عامل فوق و نیز اتصال مناسب لایه های کامپوزیت و لاستیک، نمونه های جداساز مسلح به الیاف در این پژوهش را قادر به تحمل کرنشهای بسیار بزرگی (حدود 2.5 برابر مقادیر گزارش شده قبلی) در آزمایشهای بارگذاری دینامیکی چرخه ای افقی با تعداد تکرارهای بارگذاری زیاد و با وجود اتصالات صفحات بالا و پایین از نوع پیچ شده ساخته است. همچنین عدم لغزش فوق باعث عدم ایجاد میرایی اصطکاکی در الیاف شده است.

در بخشی از این پژوهش به منظور مقایسه، یک نمونه جداساز مسلح با فولاد که از نظر ابعاد واندازه و نوع لاستیک مشابه نمونه های جداساز مسلح با الیاف فوق الذکر است طراحی و ساخته شده و تحت همان آزمایشها قرار گرفته است.

این مقایسه ها نشان داده است که جداسازهای مسلح با الیاف با سطح مقطع عرضی و ضخامت کل لاستیک برابر با جداساز مسلح با فولاد می توانند سختی قائم و نسبت سختی قائم به افقی برابر و حتی بزرگتر از جداساز مسلح با فولاد ایجاد کنند. بنابراین جداسازهای مسلح با الیاف در این تحقیق با دارا بودن مزیتهای وزن بسیار کمتر و روش ساخت بسیار ساده تر نسبت به جداسازهای مسلح با فولاد می توانند در جداسازی لرزه ای سازه ها بکار روند.