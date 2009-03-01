به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله لطف الله صافی گلپایگانی قبل از ظهر یکشنبه در دیدار معاون فرهنگی دانشگاه آزاد طی سخنانی بر لزوم توجه و اقدام جدی وزارت علوم جهت رفع معضل مدرکگرایی در مجامع دانشگاهی تأکید کرد و اظهار داشت: وزارت علوم باید با بهرهگیری از اساتید و صاحبنظران متخصص و متعهد برای رفع معضل مدرکگرایی برنامهریزی کند نه این که تنها مدرکی به دانشجویان اعطا و حقوقی به آنان داده شود و باید بر اساس نیازها و مقتضیات جامعه برنامهریزی کرد.
وی یادآور شد: در کل نظام دانشگاهی کاستیهایی مشاهده میشود که باید اصلاحات متعددی روی آن صورت گیرد تا فارغالتحصیلان و خروجی دانشگاه کارآیی بیشتری برای کشور داشته باشند.
این مرجع تقلید در ادامه پذیرش دانشجوی بومی را مورد توجه قرار داد و گفت: متأسفانه این موضوع چندان مورد توجه قرار نگرفته در حالیکه پدیرش افراد غیربومی علاوه بر ایجاد دغدغه برای والدین باعث بروز پارهای از مشکلات برای دانشجویان شده است که ضرورت دارد مسئولان ذیربط به این موضوع مهم توجه کنند.
وی تأکید کرد: اهمیت دادن به مسائل فرهنگی و توجه به دغدغههای خانوادهها باید در اولویت مباحث فرهنگی دانشگاهها قرار گیرد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات دانشگاه آزاد اشاره کرد و افزود: به رغم انتظارات بالا از دانشگاه آزاد اسلامی متأسفانه موضوع اخلاق و معنویات در این مجموعه آموزشی چندان پیشرفت نکرده است لذا باید این بحث مورد توجه دقیق و جدی مسئولان این دانشگاه قرار گیرد.
آیتالله صافی گلپایگانی تصریح کرد: باید برنامهای تنظیم و تدوین شود تا علم و اخلاق با هم پیشرفت کنند و بگونهای نباشد که توجه به یک مقوله باعث فراموشی سایر جنبهها شود.
این مرجع تقلید در پایان توسعه کمی آمار بدون توجه به مباحث اخلاقی را بسیار خطرناک خواند و تأکید کرد: مسئولان دانشگاه نباید تنها به کمیت آمار توجه کنند بلکه کیفیت و ارتقاء سطح علمی و اخلاقی دانشجویان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
قم - خبرگزاری مهر: آیتالله صافی گلپایگانی مدرک گرایی را از معضلات اساسی دانشگاههای کشور دانست و گفت: وزارت علوم باید برای حل این معضل فکر اساسی بکند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله لطف الله صافی گلپایگانی قبل از ظهر یکشنبه در دیدار معاون فرهنگی دانشگاه آزاد طی سخنانی بر لزوم توجه و اقدام جدی وزارت علوم جهت رفع معضل مدرکگرایی در مجامع دانشگاهی تأکید کرد و اظهار داشت: وزارت علوم باید با بهرهگیری از اساتید و صاحبنظران متخصص و متعهد برای رفع معضل مدرکگرایی برنامهریزی کند نه این که تنها مدرکی به دانشجویان اعطا و حقوقی به آنان داده شود و باید بر اساس نیازها و مقتضیات جامعه برنامهریزی کرد.
نظر شما