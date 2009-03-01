به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله لطف الله صافی گلپایگانی قبل از ظهر یکشنبه در دیدار معاون فرهنگی دانشگاه آزاد طی سخنانی بر ‏‏لزوم توجه و اقدام جدی وزارت علوم جهت رفع معضل مدرک‌گرایی در مجامع دانشگاهی ‏تأکید کرد و اظهار داشت: وزارت علوم باید با ‏بهره‌گیری از اساتید و صاحبنظران متخصص ‏و متعهد برای رفع معضل مدرک‌گرایی برنامه‌ریزی کند نه این که تنها مدرکی به ‏دانشجویان ‏اعطا و حقوقی به آنان داده شود و باید بر اساس نیاز‌ها و مقتضیات جامعه ‏برنامه‌ریزی کرد.‏



وی یادآور شد: در کل نظام دانشگاهی کاستی‌هایی مشاهده می‌شود که باید اصلاحات ‏متعددی روی آن صورت گیرد تا فارغ‌التحصیلان و ‏خروجی دانشگاه کارآیی بیشتری برای ‏کشور داشته باشند.‏



این مرجع تقلید در ادامه پذیرش دانشجوی بومی را مورد توجه قرار داد و گفت: متأسفانه ‏این موضوع چندان مورد توجه قرار نگرفته در حالیکه پدیرش افراد غیربومی علاوه ‏بر ایجاد دغدغه برای والدین باعث ‏بروز پاره‌ای از مشکلات برای دانشجویان شده است که ضرورت دارد مسئولان ذیربط به ‏این موضوع مهم ‏توجه کنند.‏



وی تأکید کرد: اهمیت دادن به مسائل فرهنگی و توجه به دغدغه‌های خانواده‌ها باید در ‏اولویت مباحث فرهنگی دانشگاه‌ها قرار گیرد.‏



استاد درس خارج حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات دانشگاه آزاد ‏اشاره کرد و افزود: به رغم انتظارات بالا از دانشگاه ‏آزاد اسلامی متأسفانه موضوع اخلاق و ‏معنویات در این مجموعه آموزشی چندان پیشرفت نکرده است لذا باید این بحث مورد ‏توجه دقیق ‏و جدی مسئولان این دانشگاه قرار گیرد.‏



آیت‌الله صافی گلپایگانی تصریح کرد: باید برنامه‌ای تنظیم و تدوین شود تا علم و اخلاق با هم پیشرفت کنند و بگونه‌ای نباشد که توجه به ‏یک مقوله باعث فراموشی سایر جنبه‌ها شود.‏



این مرجع تقلید در پایان توسعه کمی آمار بدون توجه به مباحث اخلاقی را بسیار خطر‌ناک خواند و ‏تأکید کرد: مسئولان دانشگاه نباید تنها به ‏کمیت آمار توجه کنند بلکه کیفیت و ارتقاء سطح ‏علمی و اخلاقی دانشجویان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.‏