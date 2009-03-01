وزارت خارجه از موضوع پرداخت غرامت عراق، به مجلس گزارش دهد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در مجلس هشتم در تذکری آیین نامه ای در خصوص نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس پیرامون بودجه 88 بیان داشت: در جلسه گذشته نسبت به رسیدن دومین اصلاحیه بودجه 88 تذکر دادم که رئیس مجلس گفت نوبت دادن اصلاحیه گذشته و تلفیق کار خودش را انجام می دهد؛ اما ما شنیدیم که نظر دوم دولت در تلفیق در حال مطرح شدن است؛ در حالی که باید مجلس تصمیم نهایی را بگیرد.

وی تاکید کرد: قرار بود دولت بودجه را 15 آذر به مجلس بیاورد که نیاورد و اگر قرار باشد اصلاحیه های دیگری برای بودجه 88 بیاورد، نمی توانیم بودجه را بررسی کنیم.

کواکبیان خطاب به رئیس جلسه امروز مجلس گفت: شما به کمیسیون تلفیق تذکری جدی بدهید تا اصلاحیه جدید دولت را نپذیرند.

ابوترابی فرد که ریاست جلسه امروز مجلس را بر عهده داشت، در خصوص این تذکر گفت: در کمیسیون تلفیق نگاه این است که اگر دولت پیشنهاد جدیدی به عنوان اصلاحیه یا تکمله بودجه دارد به عنوان پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق طرح شود و چون دولت هم این پیشنهادات را تایید می کند، از آن دفاع هم خواهد کرد. برهمین اساس کمیسیون تلفیق مسیرش را با جدیت طی می کند و روال خود را ادامه می دهد.

کواکبیان همچنین در بخش دیگری از تذکر خود به درخواست رئیس جمهور عراق برای بخشیدن غرامت جنگ تحمیلی عراق توسط ایران اشاره کرد و گفت: عراق به جای پرداخت غرامت بحث بخشش غرامت را مطرح می کند و سئوال ما این است که ایران چه فرقی با کویت دارد که عراق در بودجه نفت خود غرامت کویت را در نظر گرفته اما در رابطه با ایران می گویند چون برادری کرده اید، غرامت را ببخشید.

کواکبیان تاکید کرد: نمی توانیم بگوییم غرامت جنگ عراق علیه ایران بخشیده می شود و اصلا در این رابطه مجلس باید تصمیم بگیرد.

نماینده سمنان در ادامه با نشان دادن نقشه ای به نمایندگان مجلس گفت: این نقشه توسط سفارت بغداد در ژاپن تهیه شده که در آن به جای خلیج فارس از عنوان مجعول استفاده شده است و شما باید به طالبانی بگویید ما برادریمان را ثبات کرده ایم شما هم باید موارد را در نظر بگیرید.

ابوترابی رئیس جلسه امروز مجلس در این رابطه بیان داشت: باید در چارچوب مصالح دو کشور ایران و عراق حرکت کرد و حقوق هر دو ملت باید رعایت شود .

نایب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه قطعا باید نظر مجلس درباره پرداخت غرامت عراق به ایران در نظر گرفته شود در خصوص نقشه جعلی عراق نیز گفت: اگر چنین خطایی رخ داده باید جبران شود و از دستگاه دیپلماسی کشورمان و کمیسیون امنیت ملی مجلس می خواهیم هر دو موضوع نقشه و غرامت جنگی را پیگیری کنند و گزارش آن را به مجلس ارائه دهند.