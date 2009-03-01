پروانه برندگان مزایده وایمکس اعطا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مزایده ای که در 8 تیر ماه سال جاری برگزار شد، شرکتهای "مبین نت"، "ایرانسل"، "اسپادان" و "رایان دانش" به عنوان برندگان مزایده معرفی شدند.

پروانه شرکتهای برنده در مزایده وایمکس در مراسمی که صبح امروز با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، اعطا شد.

طبق مقررات سازمان تنظیم مقررات این شرکتها ملزم هستند ظرف 9 ماه پس از واگذاری پروانه سرویسهای لازم را ارائه دهند.

WiMAX مخفف Worldwide Interoperability for Microwave Access و به معنی شبکه های باند پهن ارتباطی و دیجیتالی بی سیم است.