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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۴۲

آیت ‌الله حائری شیرازی:

مسائل تربیتی با امتحان و نمره تاثیرگذار نخواهد بود

مسائل تربیتی با امتحان و نمره تاثیرگذار نخواهد بود

آیت الله حائری شیرازی تاکید کرد: باب تربیت غیر از باب دانش است و مسائل تربیتی از طریق مدرک و نمره امتحانی موثر نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت ‌الله شیخ محی الدین حائری شیرازی امروز در همایش مسئولان و مربیان امور تربیتی که به مناسبت سالروز تاسیس این نهاد در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد با اشاره به فلسفه آفرینش انسان گفت: انسان برای عبور از موانع آفریده شده اما بجای برداشتن آنها مانع روی مانع می‌گذارد.

امام جمعه سابق شیراز پرورش را همچون دانش هزینه آور دانست و گفت: پرورش یک حرکت از درون است همچون گیاهی که در زیر زمین رشد کرده و تبدیل به نهال می‌شود.

وی با بیان اینکه بهترین نعمت خدا به انسانها ایجاد موانع در زندگی او است اظهار داشت: انسانی که در زمین آسفالت دوندگی می‌کند همانند یک سرباز صفر است ولی فردی که می‌خواهد تکاور شود روی زمین مانع ایجاد کرده تا با عبور از آن توانمند و قدرتمند شود در این صورت است که انسان می تواند به اوج برسد.

آیت الله حائری شیرازی استقامت در مواجهه با موانع را بهترین فرصت برای به اوج رسیدن دانست و گفت: هر چه موانع را از پیش روی ما بردارند عروجمان را به عقب انداخته و هر گاه ما را وابسته به استفاده از وسیله ای کردند در واقع ما را تنبل و کم مصرف تربیت کرده اند.

امام جمعه سابق شیرازخطاب به مسئولان امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: در مسائل تربیتی به این نکته توجه کنید که بشر همه چیز را تجربه می ‌کند و درهای دانش در همه حال برای آن گشوده است. خداوند همه عالم را برای انسان و انسان را برای خودش آفریده است.

آیت الله حائری شیرازی با تاکید بر اینکه همه چیز در آزمایشگاه انسان جا می‌ گیرد و درک انسان بسیار بالا است و به راحتی می‌ تواند محیط را شناسایی کند افزود: بشر دانش خود را از تجربه کسب کرده است.

وی گفت: غربیها بدون شناختن انسان کتاب تربیتی می‌نویسند در صورتی که این کتاب شالوده و مطلب ثابتی ندارد.

این استاد حوزه و دانشگاه از تاثیرگذاری بالای این تفکرات در میان جوانان مسلمان ایرانی ابراز تاسف کرد و گفت: پایه‌های امور تربیتی را در چند اصل قرار دهید تا بتوانید جوانانی با ایمان و متفکر تربیت کنید.

آیت الله حائری شیرازی با بیان اینکه باب تربیت غیر از باب دانش است و مسائل تربیتی از طریق مدرک و نمره امتحانی موثر نخواهد بود افزود: پرورش یک حرکت از درون است همچون گیاهی که در زیرزمین رشد کرده و تبدیل به نهال می‌شود. 

وی در پایان گفت: باید مسئولان امور تربیتی با دانش‌آموزان صمیمی باشند و معلمان دروس دیگر نیز اگر بر پرورش دانش آموزان مسلط باشند می توانند در بین مطالب علمی به امور تربیتی دانش آموزان نیز بپردازند.

کد مطلب 841304

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