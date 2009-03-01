مجوز رسمی جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی صادر شد

حسن بیادی در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت: با صدور مجوز رسمی، فعالیتهای این جمعیت در کشور گسترش می یابد.

به گفته وی، جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی با ایجاد شعب در شهرستانها و مراکز استانهای کشور فعالیتهای خود را گسترش می دهد.

وی افزود: یکی از مهمترین برنامه های این جمعیت برگزاری کنگره سراسری است که در آن شورای مرکزی، دبیر کل، سخنگو و رئیس دفتر سیاسی جمعیت با حضور اعضاء انتخاب می شوند.

دبیر کل جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی برگزاری این کنگره را اوایل سال آینده عنوان کرد و افزود: این جمعیت به اندازه کافی در سراسر کشور عضو دارد و حضور این حزب در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری پس از برگزاری کنگره در یک کنفرانس خبری رسما اعلام می شود.