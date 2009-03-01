  1. استانها
  2. سمنان
۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۴۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مجوز رسمی جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی صادر شد

مجوز رسمی جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی صادر شد

سمنان - خبرگزاری مهر: دبیر کل جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی از صدور مجوز رسمی جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور خبر داد.

حسن بیادی در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت: با صدور مجوز رسمی، فعالیتهای این جمعیت در کشور گسترش می یابد.

به گفته وی، جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی با ایجاد شعب در شهرستانها و مراکز استانهای کشور فعالیتهای خود را گسترش می دهد.

وی افزود: یکی از مهمترین برنامه های این جمعیت برگزاری کنگره سراسری است که در آن شورای مرکزی، دبیر کل، سخنگو و رئیس دفتر سیاسی جمعیت با حضور اعضاء انتخاب می شوند.

دبیر کل جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی برگزاری این کنگره را اوایل سال آینده عنوان کرد و افزود: این جمعیت به اندازه کافی در سراسر کشور عضو دارد و حضور این حزب در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری پس از برگزاری کنگره در یک کنفرانس خبری رسما اعلام می شود.

کد مطلب 841305

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها