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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۲۵

مردم 23 هزار مامور ناجا را تشویق و تنبیه کردند

مردم 23 هزار مامور ناجا را تشویق و تنبیه کردند

رئیس مرکز نظارت همگانی ناجا گفت: مردم در 11 ماه گذشته در تماس با مرکز 197 در مجموع 17 هزار و 141 مورد تشویق کارکنان و پرسنل، پنج هزار و 469 مورد تنبیه، هزار و 138 مورد ارجاع به دادسرا و هزار و 808 مورد اصلاح روش‌ها را خواستار شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالرضا ساویز امروز در جمع خبرنگاران گفت: در 11 ماه گذشته 55 هزار و 162 پیام مردمی در قالب تقدیر و تشکر که معادل 25 درصد از کل پیامها به 197 را تشکیل می‌دهد، ارسال شده است.

وی با ارائه آمارهای 11 ماه گذشته افزود:‌ 7/6 درصد از پیامها شکایت از حوزه‌ های اجرایی، کلانتریها، راهنمایی و رانندگی بوده است و بیشترین تقدیر مردمی نیز از همین حوزه ‌ها بوده است.

سرهنگ ساویز گفت: طی 11 ماه گذشته یک میلیون و 89 هزار و 685 تماس با 197 برقرار شده که 425 هزار و 94 تماس درخواست مشاوره بوده است.

وی ادامه داد: باقی پیامها نیز غیر قابل بهره‌ برداری بوده‌اند که عمدتا بین ساعات 7 شب تا 7 صبح روز بعد با صندوق صوتی 197 انجام شده و به دلیل نداشتن اطلاعات لازم، قابل رسیدگی نیستند.

رئیس مرکز نظارت همگانی ناجا اظهار داشت: از مجموع پیامهای قابل رسیدگی 234 هزار و 249 تماس به رده‌های رسیدگی کننده و مدیران مرتبط منعکس شده که 171 هزار پاسخ دریافت کرده‌ایم. همچنین 165 هزار و 359 مورد اطلاع رسانی به شهروندان انجام شده است.

وی ادامه داد: 17هزار و 141 مورد تشویق، 5هزار و 469 مورد تنبیه، هزار و 138 مورد ارجاع به دادسرا و مراجع ذیصلاح، هزار و 808 مورد اصلاح روش در سازمان حاصل پیام‌های مردمی بوده است. 

سرهنگ ساویز اظهار داشت: طی 11 ماه گذشته 38 جلسه ارتباط مستقیم با مدیران ارشد ناجا در مرکز 197 برگزار شده است. که هزار و 908 نفر در این جلسات با 197 تماس گرفته و با مدیران گفتگو کرده‌اند. سه هزار و 864 نفر نیز به صورت حضوری در این جلسات با مدیران ارشد نیروی انتظامی صحبت کردند.

رئیس مرکز نظارت همگانی ناجا گفت: 736 جلسه در مراکز استانی و شهرستانها برگزار شده که در این ارتباط 9 هزار و 856 تماس و 32 هزار و 756 مورد جلسه حضوری برگزار شده است.

سرهنگ ساویز گفت: مرکز نظارت همگانی ناجا که با تلفن 197 مسئولیت دریافت نظرات و دیدگاههای مردمی را نسبت به عملکرد و بخشهای مختلف پلیس در سراسر کشور بر عهده دارد، این جشنواره را با هدف توسعه فرهنگ نظارت همگانی برگزار می‌کند.

وی افزود: در این مراسم که با حضور فرماندهان ارشد ناجا و جمع کثیری از کارکنان و خانواده‌های آنها در ستاد فرماندهی برگزار خواهد شد از کارکنان یگانهای اجرایی و عملیاتی که در طول یک سال گذشته از بیشترین فراوانی تقدیر مردمی برخوردار بوده‌اند و طی فرایند کارشناسی انتخاب شده‌اند با اهدای جوایزی چون کمک هزینه سفرهای زیارتی قدردانی می‌شود.

رئیس مرکز نظارت همگانی ناجا اظهار داشت: این مراسم با تکیه بر بهره ‌گیری از سیاستهای تشویشی در جهت اصلاح رفتار سازمانی و تلطیف فضای درونی ناجا نسبت به مرکز 197 انجام می‌شود. علاوه بر ارزش گذاری به نظرات مردمی و افزایش احساس مسئولیت بیشتر در شهروندان، صیانت از کارکنان ناجا از وقوع تخلفات احتمالی را نیز به همراه خواهد داشت.

کد مطلب 841307

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