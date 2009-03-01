اشاعه فرهنگ کارآفرینی نیازمند مکتوب شدن تجارب کارآفرینان است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، غلامرضا سعیدی امروز در مراسم تجلیل از کارآفرینان برتر استان یزد اظهار داشت: هدف اول کارآفرینی ایجاد فرهنگ کار و تلاش و تحقق شعار "ما می توانیم" است و دولت نهم نیز به حق از ابتدای فعالیت تاکنون گامهای بزرگی در حمایت از این قشر برداشته است.

وی افزود: بر اساس نظریات مختلف،‌ عده زیادی از افراد جامعه کارآفرینی را معادل ایجاد شغل و حرفه می دانند در حالیکه که کارآفرینی فراتر از این مسائل است و چنین دیدگاهی برای این مسئله بسیار سطحی و غیرقابل قبول است.

سعیدی همچنین با تاکید بر مسئله آموزش برای نیروهای کار کشور بیان داشت: 23 میلیون نیروی کار کشور نیازمند یک متولی برای آموزش و بهره وری است که وزارت کار و امور اجتماعی این مسئولیت را بر عهده گرفته است و کارآفرینان نیز در این همین مجموعه شکل گرفته اند.

وی با بیان اینکه دولت نهم در چند سال اخیر با رویکرد کارآفرینی مباحث جدیدی را مطرح کرده است، عنوان کرد: دولت نهم از آغاز به کار تاکنون یکی از استراتژی های مهم وزارت کار و امور اجتماعی را توانمندسازی و آموزش نیروی کار قرار داده است.

وی تاکید کرد: دیدگاههای افراد باید نسبت به مسئله آموزش تغییر کند و به این مهم باید به عنوان یک سرمایه گذاری و یک استراتژی کلان نگاه شود.

سعیدی کارآفرینی را یک فرهنگ خواند و کارآفرینان را موتور محرک کشور دانست و ادامه داد: برگزاری مراسمات مختلف برای تجلیل از آفرینان برتر را در جهت اشاعه این فرهنگ برشمرد.

در چهارمین جشنواره کارآفرینان برتر استان یزد که با حضور مسئولان استان برگزار شد، کارآفرینان این استان در بخشهای مختلف کشاورزی، صنعتی، خدماتی، تولیدی و .... تجلیل شدند.