مقابله با سالمندی بدون برنامه ریزی صحیح بحران ساز می شود

محسن ابراهیم پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با حرکت هرم سنی جمعیت ایران از جمعیت جوان به جمعیت سالمند در حالیکه هیچ برنامه ریزی مدونی در این خصوص صورت نگرفته است موضوع بحران سالمندی در ایران نگران کننده خواهد بود.

وی افزود: در بیست سال آینده کشور با رقمی بالای بیست میلیون سالمند مواجه خواهد بود که در صورت نبود برنامه ریزی مناسب این رقم بالای جمعیتی سالمند، بحران سالمندی در کشور را رقم می زند.

این جمعیت شناس خاطرنشان کرد: تعارضات ناشی از ارزش های گذشته و شرایط مدرن زندگی امروزی به ویژه در شهرها و به وجود آمدن خانه های مسکونی با متراژ 60 متر سبب شده تا نتوان از سالمندان در خانه نگهداری کرد و ا ز طرف دیگر علاوه بر نبود امکانات کافی در منازل به دلیل مساحت کم برای نگهداری از سالمندان زیرساختهای شهری نیز امکانات مناسبی را برای رفاه حال سالمندان فراهم نکرده اند و این موضوع یکی از چالشهای جامعه کنونی است.

وی ضن ابراز نگرانی از برنامه های تدوین شده برای جوانان نیز گفت: جامعه در حال حاضر با بحران اشتغال و ازدواج و تشکیل خانواده مواجه است و در آینده با تبدیل شدن نسل جوان کشور به نسل سالمند این بحرانها به بحران سالمندی تبدیل می شود.

این محقق با تقسیم دوره های زندگی افراد جامعه به سه دوره آمادگی، بهره دهی و بهره گیری عنوان کرد: همان طور که سالمند در دوره جوانی خدمات ارائه می کند در دوره بهره گیری که همان دوران سالمندی، کهولت و از کارافتادگی است نیز این حق را دارد که خدماتی رفاهی مناسبی را دریافت کند.

ابراهیم پور تاکید کرد: سالمندی امروز بر خلاف سالمندی گذشته است و ساختاری بسیار متفاوت از گذشته دارد.

وی یادآور شد: در گذشته فرد دارای سن 60 سال امید به زندگیش هقت تا هشت سال بود که این رقم امروزه دو برابر شده است و مسئولان باید با پیش بینی نیازهای جمعیتی در سال های آینده ازهم اکنون با برنامه ریزی مناسب چاره اندیشی کنند.