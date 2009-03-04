هدف من ارائه تصویر مثبت ایران در جهان است / عضو دولت آمریکا نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، نیکلسن در ابتدای این یادداشت بخشی از پیام دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری ایران به مردم آمریکا در نوامبر 2006 را استناد خود قرار داده، مبنی بر اینکه : « هرچند تقدیر الهی دو کشور ایران و آمریکا را در فاصله دوری از یکدیگر قرار داده، اما ارزش‌ها و روح کلی انسانی که از برتری کرامت و فضیلت همه انسان‌ها سخن می‌گوید دو ملت بزرگ را به یکدیگر نزدیک کرده است.»

مستندساز آمریکایی در ادامه با ابراز تاسف از صادر نشدن روادید سفر به ایران تا کنون نوشته است: برای من حس رنجش ناشی از اعمال محدودیت‌های مطبوعاتی برای رئیس جمهوری ایران در سفر به آمریکا قابل درک است.

نیکلسن ادامه داده است: از آنجا که در کشور من آزادی بیان یک قانون و از حقوق شهروندان است، شخصا دلیلی نمی‌بینم برای یک رئیس جمهوری میهمان چنین مشکلاتی ایجاد شود.

در بخش دیگر این یادداشت می‌خوانیم: با این حال من یک شهروند عادی هستم، نه عضوی از دولت آمریکا یا ارتش و یا وابسته به یک موسسه مطبوعاتی. من هیچ نقشی در سیاست‌های دولت کشورم ندارم، همان طور که یک شهروند عادی در ایران در سیاست‌های دولت کشور خود نقش ندارد.

نیکلسن با تاکید بر اینکه هدف او از ساخت مستند "ما مردم جمهوری اسلامی ایران" پرداختن به همین "حس رنجش" است، نوشته است: اطلاعات غرب درباره ایران بسیار کم است و همین حد اطلاعات نیز عملا مثبت نیست. اینکه از این مسئله خشمگین و رنجیده باشیم آسان است. آنچه سخت است پذیرش مسئولیت و انجام کار مثبت برای تغییر شرایط است.

مستندساز آمریکایی در ادامه با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در ایران، نوشته است: "ما مردم جمهوری اسلامی ایران" کاربرد دموکراسی در ایران و نحوه مشارکت مردم ایران در آن را نشان می‌دهد. اینکه چه کسی در انتخابات پیروز می‌شود برای ما مهم نیست ، بلکه روند کار اهمیت دارد و این تصویر قطعا نمی‌تواند منفی باشد.

نیکلسن در ادامه با اشاره به اینکه دعوت به ایران را بسیار جدی گرفته بود، نوشته است: آقای شمقدری و اسلاملو هر دو سخاوتمندانه وقت و اطلاعات خود را در اختیار ما گذاشتند، همین طور سایر دوستان ایرانی و همکاران من در امارات متحده عربی و آمریکا.

این مستندساز آورده است: ما باید برای ایجاد تفاهم میان فرهنگ‌های مختلف تلاش کنیم، اما این امکان‌پذیر نمی‌شود مگر اجازه داشته باشیم درباره همدیگر بیشتر بدانیم. ترس از چیزی که درک نمی‌کنیم آسان است و پیش‌داوری درباره یک مذهب، نژاد و فرهنگ با ترس آغاز می‌شود.

نیکلسن در پایان نامه به مهر بار دیگر با تاکید بر اینکه هدف سازندگان مستند "ما مردم جمهوری اسلامی ایران" ارائه تصویر مثبت و توجه به روند دموکراسی در ایران است، ابراز امیدواری کرده ایران بار دیگر نسبت به صادر کردن روادید سفر به ایران اقدام کند.

یادآوری می شود میشل نیکلسن که ریاست شرکت رسانه‌ای میراژ هلدینگز مستقر در امارات متحده عربی را به عهده دارد، قرار بود برای آغاز تولید مستند سینمایی "ما مردم جمهوری اسلامی ایران" ژانویه پیش به ایران سفر کند.

این مستندساز آمریکایی چندی پیش در گفتگو با خبرگزاری مهر نیز هدف خود را از تولید مستند"ما مردم جمهوری اسلامی ایران" ارائه تصویری بسیار روشن از ایران به جهانیان ذکر کرده بود.