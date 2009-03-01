20 میلیون کاربر اینترنت داریم / ضعف کشور در تامین پورت پرسرعت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمانی امروز در مراسم اعطای پروانه برندگان وایمکس با بیان اینکه پس از دو سال کار کارشناسی مقررات و پروانه های وایمکس تدوین شده است، گفت: این سرویس خدمات جدیدی را وارد کشور می کند از این رو باید بسترهای لازم از سوی دولت و شرکتهای اپراتوری فراهم شود.

وی با بیان اینکه در بخش تلفن ثابت 99 درصد ماگزیمم شاخصهای جهانی را داریم، افزود: تا پایان اسفند ماه روستاهای بالای 50 نفر خانوار تحت شبکه تلفن ثابت قرار می گیرند و تا چند ماه آینده روستاهای بالای 20 خانوار از سرویسهای این شبکه بهره مند می شوند.

به گفته سلیمانی در بخش تلفن همراه 70 درصد ماگزیمم شاخصها را دارا هستیم.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه در زمینه دسترسی به اطلاعات ضعیفهای جدی داریم، اظهار داشت: در حال حاضر تعداد کاربران کشور بیش از 20 میلیون نفر بالغ می شود که تمامی آنها به صورت Dial up از شبکه استفاده می کنند که با توجه به پیشرفتهایی که در حوزه فناوری اطلاعات رخ داده است این امر قابل قبول نیست.

وی با اشاره به اینکه 300 پورت پر سرعت در کشور دایر شده است، ادامه داد: این عدد با توجه به جمعیت 70 میلیونی کشور و نیاز به 20 میلیون پورت پر سرعت بسیار ناچیز است.

سلیمانی شیب تند تولیدات علمی کشور را ناشی از دسترسی جامعه به فناوریهای اطلاعات و سرعت پردازش دانست و اضافه کرد: قیمت و هزینه های فناوریهای جدید زمینه ساز بهره مند شدن از سرویسهای جدید فناوری اطلاعات است و باید در این زمینه گامهایی برداشته شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فرصتهای ایجاد شده در زمینه فناوریهای نوین ارتباطی را مغتنم دانست و خطاب به برندگان مزایده وایمکس گفت: این فرصتهای طلایی را دریابید و با برنامه ریزیهای مناسب بسترهای لازم را برای برای توسعه این فناوریها ایجاد کنید.