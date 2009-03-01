کارگاه آموزشی نحوه صحیح استفاده از فرمون در آذربایجان غربی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این کارگاه آموزشی 120 نفر از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و کارشناسان کلینیک های گیاه پزشکی به همراه کارشناسان مراکز فنی کشاورزی آذربایجان غربی در خصوص نحوه استفاده صحیح از فرمونهای مرتبط با آفات کشاورزی و نحوه تولید و استفاده از آخرین روشهای مبارزه بیولوژیک علیه آفات زیر نظر حسن داروغه محقق و استاد دانشگاههای کانادا آشنا شدند.

وی در این کارگاه، عدم آلودگی محیط زیست، نداشتن اثرات مضر بر روی محصولات کشاورزی، انسان و حشرات مفید در طبیعت را از اهم مزایای استفاده از فرمون عنوان کرد و گفت: این ماده به دلیل عدم خاصیت شیمیایی و داشتن بوی خاص آفات میوه و محصولات کشاورزی را به سمت خود جذب و موجب از بین رفتن آنها می شود.

داروغه با اشاره به استفاده وسیع کشورها از این ماده در آفت زدایی اظهار داشت: در سالهای گذشته از این ماده برای آفت زدایی محصول پسته در کشور استفاده شده که تا بالای 99 درصد ازآفات این محصول را توانست کنترل کند.

وی همچنین به حساسیت کشورهای دنیا به دلیل باقی نماندن اثر سم برروی میوه و محصولات کشاورزی صادراتی هم اشاره و خاطرنشان کرد: با استفاده از این ماده این مشکل در خصوص محصول پسته در کشور رفع شده و امید می رود با استفاده از روش های کاربرد این ماده بر روی سایر محصولات گام های اساسی در دفع آفات در کشور برداریم.

فرمون نوعی ماده است که به دلیل تشریح بوی خاص موجب جذب و از بین رفتن آفات در محصولات کشاورزی می شود.