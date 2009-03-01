تاکید خباز به ارائه گزارش بودجه 87 قبل از ارائه بودجه جدید

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا خباز در جلسه علنی روز یکشنبه در تذکری آیین نامه ای بیان داشت: گزارش تطبیق بودجه سال جاری با سند چشم انداز و سیاست های اصل 44 باید پیش از این ارائه می شد که هنوز این اتفاق نیفتاده است.

نماینده کاشمر در مجلس اضافه کرد: بودجه 88 هفته آینده برای بررسی و تصویب به صحن علنی می آید و این در حالی است که ما هنوز نمی دانیم بودجه سال 87 چگونه اجرا شده است تا بتوانیم درباره بودجه 88 تصمیم بگیریم.

ابوترابی فرد که ریاست جلسه امروز مجلس را بر عهده داشت، در این باره گفت: با وجود فشردگی کار اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، امیدواریم گزارش بودجه 87 طی روزهای آینده ارائه شود.