گازدكي : آژانس و البرادعي به شدت تحت فشار كشورهاي غربي بوده اند



"مارك گازدكي" رييس بخش مطبوعاتي آژانس بين المللي انرژي اتمي در مصاحبه اختصاصي با خبرگزاري "مهر" عدم وجود ارزيابي مشخص درباره برنامه هاي هسته اي كشورمان از سوي محمد البرادعي رييس آژانس را تكذيب كرد و اظهار داشت: گزارش آژانس درباره برنامه هاي هسته اي ايران كاملا روشن است و تمامي موضع گيري ها درباره برنامه هاي هسته اي ايران را مشخص نموده است.

گازدكي با اشاره به اينكه گزارش آژانس درباره ايران شامل 20 صفحه است، اعلام كرد كه نمي تواند اظهار نظري درباره اين موضوع داشته باشد و هر آنچه در گزارش البرادعي آمده است، نظريه نهايي آژانس درباره فعاليت هاي هسته اي ايران است.

سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي به "مهر" گفت كه گزارش مذكور كاملا محرمانه است و فقط اعضاي شوراي حكام اجازه دسترسي به آن را دارند. اما درباره جو كلي گزارش البرادعي درباره ايران بايد گفت كه مسائل حل نشده بسيار متعددي در اين گزارش حل نشده باقي مانده است.

مارك گازدكي درباره همكاري بي سابقه ايران با آژانس نيز به "مهر" گفت كه درباره همكاري هاي فزاينده ايران با آژانس در گزارش رييس آژانس توضيحات مبسوطي ارائه شده است.

وي در پاسخ به خبرنگار "مهر" درباره فشارهاي موجود برآژانس در تناقض با گفته هاي مليسا فلمينگ ديگر سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي كه شب گذشته در گفتگوي ديگري به خبرنگار "مهر" گفته بود آژانس براي تهيه گزارش جديد تحت فشار نبوده است، اعلام كرد كه آژانس بين المللي انرژي اتمي و به ويژه رييس آژانس به شدت تحت فشار كشورهاي غربي بوده اند.

گازدكي در عين حال بدون اينكه نامي از آمريكا ببرد، تاكيد كرد كه درباره پرونده هسته اي ايران و گزارشي كه درباره ايران آماده شده است تمام كشورها حتي ايران فشارهاي متعددي به آژانس وارد كرده است.

رييس بخش مطبوعاتي آژانس درباره همكاري يك آمريكايي، يك انگليسي و يك يهودي از اعضاي آژانس با البرادعي براي تهيه گزارش اظهار بي اطلاعي كرد و گفت افراد متعددي از مشاورين در تهيه گزارش ها با البرادعي همكاري مي كنند و دقيقا نام افرادي كه براي گزارش ايران با رييس آژانس همكاري كرده اند، مشخص نيست.

وي افزود: تعيين افرادي كه دقيقا در پروژه ايران همكاري داشته اند، امكان پذير است اما انتشار نام آنها از سوي آژانس صورت نمي گيرد و چنين كاري قانوني نيست.



انتشار نام افرادي كه در تهيه گزارش ايران نقش داشته اند امكان پذير نيست ؛ آژانس و البرادعي به شدت تحت فشار كشورهاي غربي بوده اند